На днях лидер турецкой Партии националистического движения (входящей в правящую коалицию) Девлет Бахчели допустил возможность выхода Турции из НАТО.

«Если условия станут неразрешимыми, даже выход из НАТО следует рассматривать как альтернативный вариант. Мы существовали до НАТО и без НАТО не исчезнем. Если возражения Турции не воспринимаются всерьез, то ее присутствие в НАТО не воспринимается всерьез и не уважается. Пусть заберут Швецию, заберут Финляндию, откроют новый фронт против России. Если возникнет необходимость, если события не оставят другого выбора, возможно создание новой организации безопасности, в которую войдут Турция, тюркский мир и исламские страны, может быть так будет лучше», — заявил он.

Таким образом, с подачи Бахчели запущена тема так называемого «тюркского НАТО».

Мы помним, как во время Второй Карабахской войны практически в режиме нон-стоп прокремлевские политологи и пропагандисты вещали об опасности создания некоего «Турана» (от Балкан и до Алтая), у которого будет своя единая армия, и это, дескать, прямая угроза существованию России. Выступления были нервные, истеричные. Постепенно это поутихло, но иной раз, как только появляется повод, вновь звучат беспокойные комментарии из Москвы.

Так вот, если попытаться разобраться спокойно, и учесть сегодняшние реалии, насколько вообще вероятно создание подобной организации? Есть ли какие-то основания, база, чтобы говорить о возможности появления «тюркского НАТО», или политик Бахчели сгущает краски?

На эти вопросы «Минвала» ответил Юрий Пойта, эксперт по Центральной Азии, руководитель секции Азиатско-Тихоокеанского региона украинского Центра исследований армии, конверсии и разоружения.

«Вероятность того, что Турция будет выходить из НАТО, очень и очень низкая. Заявления различных турецких аналитиков, экспертов носят очень противоречивый характер, но по той информации, которая есть на данный момент, членство Турции в НАТО обеспечивает ей серьезные позиции в регионе, коллективную безопасность, доступ к технологиям и продукции военно-промышленного комплекса, в том числе США, стран Европы, и т.д. Поэтому я думаю, что никакого выхода Турции из НАТО военно-политическим руководством этой страны не рассматривается вообще», – заявил Пойта.

Говоря о возможности формирования новой системы безопасности в Азиатском регионе вместе с Турцией, эксперт отметил, что есть потенциал для создания такого военно-политического блока.

«Но на данный момент, в краткосрочной перспективе есть очень много ограничителей, факторов, которые этому мешают. Я бы не использовал, кстати, выражение «Великий Туран», и ему подобные, потому что это клише российских пропагандистов с целью создания негативного окраса, коннотации возможному военно-политическому блоку. Я бы использовал Организацию тюркских государств. И мы наблюдали в последние годы интенсификацию турецкого вектора внешней политики центральноазиатских стран. В прошлом году была сформирована Организация тюркских государств, которая до этого называлась Советом тюркоязычных государств. На данный момент это уже полноценная международная организация со всеми необходимыми органами. У нее есть постоянно действующий офис, на постоянной основе проводятся съезды», – заметил наш собеседник.

Однако, по его словам, данная организация занимается исключительно экономическими, культурными и гуманитарными вопросами. В то время как в ней отсутствует военная и военно-политическая составляющая.

«Об этом говорил и на последнем съезде Организации тюркских государств президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Я думаю, это (позиционирование организации как невоенный блок) делается для того, чтобы не сформировать противоречия между Россией и Турцией, между Казахстаном и Россией. Потому что Казахстан входит в ОДКБ, и его членство в каких-то других военно-политических организациях станет вызовом, угрозой в понимании Кремля для его влияния, и вообще для существования ОДКБ.

Кроме того, после январских протестов 2022 года и кардинальной смены власти в Казахстане мы видим, что действующий президент Токаев получил практически всю полноту власти. Предыдущий президент Назарбаев системно исключается из всех органов и лишается полномочий, члены его семьи, приближенные также отстраняются от политических и экономических позиций, отстраняются от системы спецслужб. Что говорит о том, что помощь РФ по вводу контингента ОДКБ в Казахстан, скорее всего, помогла действующему президенту получить всю полноту власти в стране, что говорит о том, что политическая зависимость Казахстана от РФ значительно выросла. И это также является ограничителем того, что может быть сформирован какой-то союз во главе с Турцией, с участием Казахстана и других стран Центральной Азии», – говорит эксперт.

При этом он не исключает возможность такого союза в случае возникновения «очень серьезных кризисов» как внутри РФ, так и в регионе, с которыми Москва не сможет справиться.

«В таком случае Турция может предложить свою помощь, свои варианты решения проблем. И мы понимаем, что у Турции есть намного более высокотехнологичные инструменты (имеются в виду военные и военно-технические инструменты) для оказания помощи и решения кризисов. Это касается и возможного проникновения, дестабилизации со стороны Афганистана, и внутренних кризисов в этих странах, и т.д», – резюмировал Пойта.

Р.Оруджев