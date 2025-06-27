На государственной границе в Астаре продолжается эвакуация иностранных граждан из Ирана в Азербайджан, сообщает АПА.

С утра обеспечивается переход через пограничный пропускной пункт «Астара». При необходимости иностранным гражданам оказывается медицинская помощь.

Сегодня в соответствии с процедурами таможенной службы был обеспечен переход нескольких семей граждан США, Китая и граждан иностранных государств иранского происхождения. Они были отправлены в Баку. На расстоянии от пропускного пункта созданы специальные офисы, в которых представители дипмиссий отдельных стран принимают здесь своих граждан.

Эвакуированные благодарят за доброе отношение, проявляемое с азербайджанской стороны, и за безопасное пересечение границы..