Лидер турецкой Партии националистического движения Девлет Бахчели допускает возможность выхода Турции из НАТО.

«Если условия станут неразрешимыми, даже выход из НАТО следует рассматривать как альтернативный вариант. Мы существовали до НАТО и без НАТО не исчезнем. Если возражения Турции не воспринимаются всерьез, то ее присутствие в НАТО не воспринимается всерьез и не уважается. Пусть заберут Швецию, заберут Финляндию, откроют новый фронт против России. Если возникнет необходимость, если события не оставят другого выбора, возможно создание новой организации безопасности, в которую войдут Турция, тюркский мир и исламские страны, может быть так будет лучше», — заявил он.