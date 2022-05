Соединенные Штаты приветствуют первое совместное заседание армяно-азербайджанских двусторонних пограничных комиссий.

Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен написал в социальной сети Twitter.

США поддерживают переговоры между Азербайджаном и Арменией, проводимые при посредничестве ЕС, и призывают к продолжению позитивного импульса и двустороннего диалога в поддержку мира в регионе.

The United States welcomes the first joint meeting of the Armenia-Azerbaijan bilateral Border Commissions. The U.S. supports the EU-brokered conversations between Azerbaijan and Armenia and encourages continued positive momentum and bilateral dialogue in support of regional peace

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) May 25, 2022