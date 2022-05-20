Сегодня, когда коронавирус практически отступил и шкала заболевших стремительно сходит на нет, и мы, сорвав надоевшие маски с лиц, уже обнимаемся друг с другом и наслаждаемся лицами друг друга, снова звучит тревожный звонок от очередного вируса, начавшего шествие по Европе.

Обезьянья оспа – что известно о ней? Пока что немного, кроме того, что это редкая зоонозная вирусная инфекция, передающаяся воздушно-капельным путем. Инкубационный период длится от шести до 13 дней, но может растянуться и на 21 день. Обычно заболевание протекает в легкой форме и проходит само по себе за две-три недели. Изначально заболевание сопровождается лихорадкой, головной болью, болью в спине и мышцах, а также общим состоянием слабости. Потом жар спадает и может появиться сыпь — сначала, как правило, на лице, а затем и на других частях тела, чаще всего ладонях и стопах. Сыпь может быть болезненной и вызывать сильный зуд. Вирус может попасть в организм через поврежденную кожу, дыхательные пути или через слизистую глаз, носа или рта.

И если ранее обезьянья оспа не считалась инфекцией, передающейся половым путем, но теперь известно, что вирус может передаваться при прямом контакте во время секса.

Впервые мы услышали об обезьяньей оспе в сентябре 2017 года (вспышка была зафиксирована в Нигерии). Всего за минувшие годы выявлено 558 инфицированных в 32 штатах этой страны, восемь человек скончались. в США произошла вспышка в 2003 году — тогда 47 подтвержденных случаев связали с привезенными в страну крысами.

В Великобритании в 2018 году было зарегистрировано два случая обезьяньей оспы у пассажиров рейсов, прилетевших из Нигерии. В том же году вызвал тревогу случай передачи обезьяньей оспы человеку, когда этой болезнью заразилась сотрудница больницы в городе Ньюкасл — как предполагают, из-за контакта с постельным бельем больного.

В 2019 была разработана вакцина от обезьяньей оспы, а кроме того, предотвратить вспышки заболевания помогает и прививка от обычной оспы.

В США, Канаде, Австралии, Испании, Португалии и Великобритании расследуются уже несколько случаев заболевания обезьяньей оспой — как предполагаемых, так и уже подтвержденных.

В пятницу список стран, в которых где была выявлена эта инфекция, пополнили Франция, Италия Швеция, Австралия, Германия.

Первый случай заболевания в Британии был зарегистрирован 7 мая. Национальное агентство по безопасности здравоохранения сообщило, что заболевший ездил в Нигерию, где, как полагают, заразился вирусом перед возвращением в Англию.

По данным органов здравоохранения, пять случаев инфицирования подтверждены в Португалии и семь в Испании.

В пятницу о первом подтвержденном случае сообщила Австралия: мужчина заболел после поездки в Европу.

В Швеции и Италии зарегистрировано по одному случаю заболевания, еще один случай находится под подозрением во Франции. Источник заражения в Швеции пока не установлен; по данным итальянских СМИ, заболевший местный житель недавно вернулся с поездки на Канары.

Недавно органы здравоохранения американского штата Массачусетс сообщили о единичном случае заражения оспой обезьян. По словам официальных лиц, мужчина госпитализирован, находится в хорошем состоянии и не представляет опасности для населения. Мужчина побывал в Канаде, где, по сообщениям, власти расследуют 13 предполагаемых случаев заражения вирусом.

Несмотря на то, что одобренной вакцины от обезьяньей оспы в Европе нет, медицинские власти Испании, как сообщается, закупили тысячи доз вакцины от натуральной оспы, чтобы справиться со вспышкой заболевания.

Вся эта информация неприятно действует на воображение, и вызывает вопросы, которые сотрудник «Минвала» озвучил профессору Агилю Гейбулле.

По словам профессора, оспа в натуральном виде является одной из самых страшных и тяжелейших карантинных инфекций, унесшим в свое время жизни миллиардов людей на планете. Вирус «обезьяньей оспы» – это одна из форм, равно как и ветряная оспа.

«Сложно сказать насчет новой пандемии, ее фактически не ожидается, во всяком случае, пока что не ожидается, так как вирус этот очень чувствителен к противооспинной вакцине. Но и тут есть самое главное НО! Как известно, натуральная оспа — фактически исчезнувший вид, в 80-е годы ВОЗ объявил иррадиацию этого вируса. Но, как видите спустя 42 года, появляются новые формы оспы. Проблема в том, что сегодня люди, которым меньше 42-х лет не привиты от оспы. Если какое-то распространение инфекции будет, то именно эти люди в первую очередь попадают под удар. И это чревато очень тяжелыми последствиями», — говорит А. Гейбулла.

Поэтому, по его словам, и ВОЗ, и Всемирный Центр по профилактике и лечению заболеваний контролируют ситуацию и принимают соответствующие меры по предупреждению распространения инфекции, по локализации и ликвидации локальных очагов распространения инфекции.

«Да, летальность невысокая, но она все же есть. И потому распространение этой инфекции нежелательно. Симптомы практически равнозначны симптомам гриппа: температура, интоксикация, боли в мышцах и поясничной зоне, общее недомогание. На коже появляются гнойные волдыри, как при натуральной оспе. И хоть вирус обезьяньей оспы намного слабее, чем натуральная оспа, тем не менее, весь мир должен быть начеку, так как после 2-летней пандемии коронавируса иммунная система человечества сильно ослаблена.

Наша страна тоже должна быть внимательна, особенно на границах, на КПП, где должны быть обязательные проверки на температурный режим приезжающих в страну и на выявление специфических симптомов – волдырей на коже. Эти люди должны быть помещены в карантин до выяснения ситуации. А если все-таки инфекция появится в нашей стране, то обязательно нужно принимать срочные меры по ограничению и изоляции больных в спецбоксах, и тем самым локализовать эту инфекцию», – заявил медик.

Кроме того, А. Гейбулла отметил, что существует еще одна угроза, гораздо более серьезная – биологический терроризм.

«Если вирус натуральной оспы попадет в руки террористам, то в мире наступит кошмарная эпидемия, потому что, как я уже отметил выше, люди младше 42-х лет не привиты, а вирус оспы не щадит никого, в том числе и младенцев. И потому мир должен тщательно следить за развитием ситуации и принимать самые необходимые и скоростные меры для того, чтобы очаг инфекции был как можно скорее локализован», — резюмировал А. Гейбулла.

Яна Мадатова