Дипломатические возможности для урегулирования конфликта в Украине исчерпаны. Такое мнение высказал канцлер Германии Фридрих Мерц.

«Трезво оценив текущую ситуацию с угрозами, мы смогли принять первые важные решения. Мы продолжим помогать Украине, даже несмотря на сопротивление со стороны политических левых и пророссийских правых здесь. Мы продолжим эту поддержку. И я хочу вам сказать немного яснее. Дипломатические средства исчерпаны «, — сказал Мерц, выступая в Бундестаге.

Германия является вторым по объемам поставщиком вооружений в Украину после США. ФРГ с начала конфликта в Украине предоставила Киеву разного рода помощь на сумму более €40 млрд. Российская сторона неоднократно отмечала, что накачивание киевского режима оружием ведет лишь к затягиванию конфликта.