Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ, как уже писал Minval.az, отвечая на вопрос финской журналистки, пообещала «сюрприз» в ответ на вступление в НАТО Финляндии. Деталей споуксвумен МИДа не озвучила.

Судя по тому, что Захарова никоим образом не коснулась разногласий внутри НАТО и не стала отпускать , на Смоленской площади не питают особых надежд, что Турция или Хорватия на самом деле опустят шлагбаум перед Швецией и Финляндией. Да, президент Турции Эрдоган назвал Швецию и Финляндию «очагом терроризма» и подтвердил, что проинформировал партнеров по НАТО о своих возражениях. Но накануне состоялись телефонные переговоры министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу и госсекретаря США Энтони Блинкена, и их итоги глава турецкой дипломатии оценил очень оптимистично: о его словам, переговоры, в том числе по F-16, «продвигаются позитивно». А помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, в свою очередь, отметил: «Мы уверены, что в конечном итоге Финляндия и Швеция получат эффективный процесс присоединения, а опасения Турции могут быть сняты. Финляндия и Швеция работают напрямую с Турцией, чтобы сделать это, мы также разговариваем с турецкой стороной, чтобы постараться помочь». А такой оптимизм без должных оснований не демонстрируют.

Но если в ответ на вступление Швеции и Финляндии в НАТО Москва устами Захаровой обещает «сюрприз по оборонному ведомству», но деталей не раскрывает, это верный признак, что четкого плана «ответки» на вступление в НАТО Финляндии и Швеции у РФ просто нет — иначе его уже ввели бы в действие или хотя бы обозначили ответные шаги. Особенно с учетом того, как любят в военных кругах составлять планы на всякий случай, даже если вероятность этого «случая» чуть больше нуля.

Как минимум это провал структур, которые должны заниматься аналитикой и политическим прогнозированием. В самом деле, о возможном вступлении Швеции и Финляндии в НАТО заговорили еще в 2008 году. «Североатлантические» настроения заметно усилились в 2014 году, после аннексии Крыма. Но в Москве, судя по всему, пребывали в полной уверенности, что вступления Швеции и Финляндии в НАТО не может быть, потому что не может быть никогда, что в Стокгольме и Хельсинки просто не рискнут так разозлить «русского медведя» — и были совершенно не готовы к тому, что после украинской войны опасаться России станут больше, а вот бояться — меньше. Почувствуйте разницу.

Но вот куда хуже, если для «военного ответа» банально нет ресурсов. А это предположение не такое уж невероятное. И дело не только в украинской войне. Достаточно обратить внимание, как «сдулась» российская игра мускулами еще на одном направлении — арктическом. Устраивать здесь бряцание оружием Россия начала еще несколько лет назад.

И здесь любопытно проследить даже за парадами на Красной площади в Москве. 9 мая 2017 года здесь впервые показали военную технику, специально разработанную для арктических условий. А по брусчатке прошагал прибывший из Мурманска парадный расчет Киркенесской бригады морской пехоты — той самой, которая стала гвардейской и Киркенесской за участие в освобождении севера Норвегии. В НАТО «подняли перчатку» и в 2018 году провели в Арктике беспрецедентные по масштабам учения «Единый трезубец». РФ еще пыталась отвечать — в 2019 году аэропорту Мурманска присвоили имя Николая II — последнего российского монарха, который добавил в свой полный титул еще и «наследник норвежский», притом что, в отличие от Финляндии, Норвегия в состав России никогда не входила. Но «арктической техники» на Красной площади уже не было. А в нынешнем году не появилась и Киркенесская бригада морской пехоты. Существовали ли в чьих-то кабинетах планы создания «Киркенесской народной республики» (примерно 10% населения жатого города составляют «русскоязычные), можно гадать, но свертывание активности РФ в Арктике налицо.

Швеция выхода к арктическим морям не имеет. Финляндия после второй мировой войны, точнее, после того, как РФ «отжала» у нее порт Петсамо, тоже. Но это то же самое «направление», что и входящая в НАТО с 1949 года Норвегия, Исландия, наконец, Дания, которой принадлежит еще и Гренландия.

И самое главное, и в случае с «натовской» Арктикой, и в случае со Швецией и Финляндией Москва делала ставку на «испугаются» и «не посмеют». И не ждала, что ставка на страх не сработает. Так что теперь события развиваются в полном соответствии со старой истиной: войны, даже «холодные», не заканчиваются вничью. А России придется привыкать к новой реальности. Где не только Балтийское море становится «натовским озером» — куда опаснее, что на этом самом балтийском направлении теперь приходится бряцать исключительно языком, но не оружием. Словом, надувать щеки еще получается, а вот «играть мускулами» — уже не очень.

И вот это надолго.

Нурани, обозреватель Minval.az