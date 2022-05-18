Российский ответ на решение Финляндии вступить в НАТО станет сюрпризом, но меры будут военными, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Это будет сюрприз. Это к нашему оборонному ведомству. Безусловно, решение соответствующие будет приниматься, учитывая весь комплекс факторов, и особенности того, как будет развиваться членство Финляндии в НАТО. Исходя из этих всех параметров будет приниматься решение, но в первую очередь, конечно, оно за военными», — сказала она, отвечая на вопрос, какие военно-технические меры Россия планирует применить к Финляндии.