Скончался бывший руководитель общины горских евреев Азербайджана Борис Ихиилов.

«Сегодня утром вместе с руководителями мусульманской, христианской и еврейской общин в Баку мы прощаемся с бывшим руководителем горских евреев Азербайджана Борисом Семеновичем Ихииловым», — написал посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик в Twitter.

This morning, together with leaders of the Muslim, Christian and Jewish communities in Baku, we bid a last farewell to the former leader of the Mountainous Jewish Community of Azerbaijan, Mr. Boris Semenovich Ichilov.

— George Deek (@GeorgeDeek) May 16, 2022