Заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о нежелании поддержать вступление в НАТО Швеции и Финляндии стало предметом обсуждения политиков и экспертов самых различных стран. И хотя президент Эрдоган достаточно ясно указал причины, по которым Турция не приемлет данное решение, многие пытаются найти мотивирующий подтекст в заявлении главы государства, подчас занимаясь откровенной конспирологией. Так, по мнению некоторых зарубежных экспертов, Эрдоган вопреки стратегии общеевропейского единства, практически поддерживает позицию России, и в каком-то смысле поступая вопреки своей же недавней заявленной позиции, где он обвинял Европу в слабости и недостатке консолидации сил перед военной экспансией России.

В этом смысле весьма любопытны мнения турецких политологов, попытавшихся прояснить в беседе с Minval.az отношение Эрдогана и Анкары к ситуации в регионе.

Так, по мнению турецкого политолога, профессора Университета Анкары Тогрула Исмаила, для Турции самой важной проблемой является террор – это борьба с организацией РПК и ее структурами в Сирии. Также эта организация заметно укрепилась в Европе, ее даже поддерживают в некоторых европейских странах, и Турция не раз поднимала этот вопрос перед ними.

Поэтому все высказывания президента Турции совершенно справедливы и в каком-то смысле, своевременны, потому что это «важный рычаг влияния на эти страны и Турция этим моментом воспользуется».

«Если говорить об упреках Эрдогана в занимаемой позиции, да, на первый взгляд может показаться, что такая точка зрения президента Турции в чем-то поддерживает России. Но необходимо отметить, что на этапе, когда Россия ведет войну на территории Украины, обвиняя последнюю в том, что она стремилась стать членом НАТО, и заявляя, что членство Швеции и Финляндии в НАТО – есть нарушение некой «красной черты», нельзя не принимать во внимание то, что вступление указанных стран в Североатлантический альянс очень серьезно накалит обстановку между НАТО и Россией. Турция все это учитывает», — отметил политолог.

По его словам, в отличие от других европейских государств, Турция серьезно страдает от этих военных действий. Они подрывает экономические связи Турции и Украины, война ударяет непосредственно по экономике Турции и ее военному потенциалу.

«Вступление в НАТО Швеции и Финляндии, вероятнее всего, развяжет новый этап военных действий между НАТО и Россией. А для Турции, как посредника – миротворца, важно как можно быстрее остановить военные действия, способствовать мирному урегулированию конфликта. Для этого Турция предпринимает максимальные усилия. В какой-то момент Анкаре даже почти удалось установить мост взаимопонимания между сторонами, но вмешательство западных стран вновь привели к очередной вспышке конфликта», — отметил политолог.

Поэтому какие-либо упреки в адрес Турции неуместны.

«Вопрос борьбы с терроризмом для Турции является приоритетным и она чувствительно относится к вопросу вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Еще раз подчеркну, лишь на данном этапе, понимая, что ни к чему хорошему это не приведет. Да, Турция упрекала НАТО в недостатке консолидации и поддерживала решение Украины вступить в НАТО, но в данной ситуации военного конфликта такая позиция Турции наиболее благоразумна», — резюмировал наш собеседник.

В свою очередь турецкий политолог, профессор Стамбульского университета Мехмет Перинчек в беседе с Minval.az заявил, что хотя Турция и является членом НАТО, «на деле она стала мишенью этой организации».

По его словам, страны НАТО, в первую очередь, США, поддерживают курдских сепаратистов в Сирии, а в Восточном Средиземноморье они создали антитурецкий блок и даже проводят военные морские учения против Турции. Это такие страны, как США, Франция, Греция, Южный Кипр.

«НАТО и ЦРУ, по сути, являются организаторами госпереворота в Турции в 2016 году. Поэтому между Турцией и НАТО много разногласий. И расширение НАТО вредит интересам Турции, потому что расширяясь под предлогом окружения России, через Восточное Средиземноморье, Сирию и другие страны, США на деле окружают Турцию. В глобальном смысле такие планы НАТО вынашивает почти против всех евразийских государств: Турции, России, Ирана, Китая — всех стран в этом большом регионе с многовековой традицией государственности и мощной экономикой. Эти государства являются барьерами для распространения влияния США в этих регионах и Вашингтон хочет ликвидировать препятствия. В этом смысле Анкара, Москва, Иран, Азербайджан, Китай должны сотрудничать друг с другом, чтобы обезопасить свои национальные интересы», — резюмировал турецкий политолог.

В. Мансуров