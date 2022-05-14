Хваленая армянская коммуникабельность, о которой сами представители хаев распространяют небылицы и сказки, приписывая себе несметные моральные достоинства, это обыкновенный миф, который не выдерживает критики. Ранее в истории, и в нынешнюю пору армяне, живя в разных странах, проявляют склонность к контактам, общению, подчеркивая открытость. Но при том не расстаются с обособленностью, сохраняя за собой линии разломов, нередко используемые в сепаратистских целях.

Умеют армяне наводить мосты, но делают это строго с расчетом на получение мультипликативного эффекта. Перво-наперво они всегда нацелены на получение выгоды от дружбы. Вторым чередом прогибаются перед местными элитами, дабы бросить тень на кого-то, выпячивая свою принадлежность к «великой культуре». Наконец, третий расчет тоже выстраивается на корысти, чтобы постоянно клянчить помощь для «исторической родины», воссозданной на древних тюркских ареалах.

Так, к полноценной интеграции в местную общность они практически не стремятся.

Во Франции армяне живут без малого в шестом и даже седьмом поколении. Казалось бы, давно пора воспитывать подрастающих в местных традициях, чтобы не бравировали национальными особенностями во вред остальным.

Ан нет, как раз это им чуждо. Они везде и во всем стараются подчеркнуть-таки исключительность собственной идентичности, мало чем схожую с признаками абсолютного большинства.

Для армян Марселя наступили времена активных хлопот. Они с убежденностью, достойной лучшего применения, конструируют конвейер недовольных против партии действующего президента страны Эммануэля Макрона. Глядишь, совсем скоро к нему присоединятся и остальные французы с армянскими корнями.

Поводом для недовольства стали неуемные политические амбиции некоего Паскаля Шамасяна, который вот уже несколько лет метил на высокие иерархические позиции в действующей властной конфигурации.

Бесспорно, о его планах хорошо осведомлены, прежде всего, армяне крупного портового города. Но не только. Образ этого политического авантюриста с недавних пор стал олицетворением громких ожиданий всей армянской общины Пятой Республики.

Он несколько лет состоял в активистах партии главы государства (Renaissance). Все время вынашивал цель быть на виду у авангарда политической организации с целью отвоевания хорошего места под солнцем.

В предстоящей июньской избирательной кампании, которая определит победителей гонки в нижнюю палату Национальной Ассамблеи (парламента) Франции, он намеревался отбить для себя позицию народного избранника от 11 или 12 районов Марселя. Разумеется, именно в этих административных делениях погоду избирателей делают местные армяне, для которых Шамасян и был наиболее желанным кандидатом.

Но, как это обычно бывает в случаях с пропорциональной избирательной системой, депутатские мандаты распределяются между списками кандидатов сообразно голосам, поданным за кандидатов. Правящая партия не пожелала видеть Шамасяна в итоговых списках своих выдвиженцев по означенному округу, поставив на его однопартийку Сабрину Агрести-Рубаш.

Этого стало достаточно, чтобы провалившийся Шамасян перечеркнул усилия партийцев по популяризации образа организации, беспардонно плюнув на корпоративность. Идейные люди в таких случаях руководствуются не личными, а корпоративными интересами, и в случаях отвода собственной кандидатуры, не думая, принимаются агитировать за соратников, дабы политическая организация избежала брожения в своих рядах.

Но Шамасян пошел своим путем и … принял громкое протестное заявление, объявив войну однопартийцам, и этим стал лить воду на мельницу соперников макроновской партии.

Шамасян не один из числа местных армян участвует в нынешней избирательной кампании. Его соплеменница Астрид Паносян-Буве также баллотируется на место в Ассамблее по 4-ому избирательному округу французской столицы. Она достаточно известная личность, и котируется как видный деятель партии Макрона.

В коммюнике для прессы, которое обнародовал выбывший из гонки Шамасян, он перечислил все свои «заслуги» по превращению «LREM» (партия Макрона) в политический авангард страны. Не постеснялся напомнить избирателям и членам своей партии о стараниях и трудах, что способствовали усилению позиций организации в армянонаселенных округах.

Не забыл припомнить, как он в 2016, 2017 годах выложился, чтобы застолбить за партией сильные позиции по избирательным округам Марселя (Bouches du Rhone), как в качестве активиста был в рядах пламенных сторонников Макрона и позаботился о победе главы государства во второй президентской каденции.

Если верить Шамасяну, то и в первый президентский срок, и во второй победы Макрону достались не в последнюю очередь благодаря голосам избирателей Марселя, которых сагитировал именно он. То есть, делается намек на значимость голосов избирателей с армянскими корнями, активность и позицию которых Шамасян приписывает в счет собственных заслуг.

Но грош цена всему сделанному, коль в неровный для структуры час кандидат попрекает соратников сделанным. Он банально предстает в образе меркантильного типа, для которого идеи борьбы, цели и идеалы оказались ничем иным, как ширмой для прикрытия амбиций и шкурных интересов.

Правда, в конце своего душераздирающего обращения Паскаль Шамасян выражает признательность всем, кто в течение последних 5 лет его поддерживал. Скорее, понимает постыдность своего демарша, обращенного против политической организации, которая его реально поддерживала, и преимуществами которой он пользовался на протяжении лет.

Обиженный кандидат не решается сжигать последние мосты не из чувства благодарности или же личного благородства, а из конъюнктурных соображений. А вдруг все снова вернется на круги своя.

Французам хорошо известны армянские традиции, но, кажется, они не совсем разобрались в семантике национального характера хаев, которые умеют консолидироваться на почве зоологической ненависти к другим, тем, кто не разделяет их взгляды и цели.

Таковы нравы вечно обиженных и недовольных, которым всегда все что-то должны.

Тофик Аббасов, автор Minval.az