Александр Лукашенко заявил, что в Минске осознают военную опасность со стороны НАТО и внимательно следят за ситуацией на западной границе страны, передаёт БелТА.

По его словам, республику не может не настораживать увеличение числа военнослужащих, подтянутых в Польшу и Литву, которых «уже под 40 тысяч человек». Он подчеркнул, что в случае военной угрозы со стороны Варшавы Минск ответит должным образом.

«Пусть попробуют, мы тут рога обламывали и не таким», — заключил глава Беларуси.

Лукашенко считает, что есть несколько сценариев войны против Беларуси. Все они отрабатываются в рамках проверки сил реагирования.

По словам Лукашенко, смысл внезапной проверки сил реагирования, которая проходит с 4 мая, заключается в том, чтобы Беларусь «неожиданно вывела части на случай войны».

«Вот представьте — агрессия. Как она будет совершаться? С западной или южной территории? Мы несколько сценариев видим. И соответственно этим сценариям, если не дай Бог так будут развиваться события, мы должны отвечать, — заявил он.

Он пояснил, что на случай такого развития событий предусматривается немедленное выдвижение подразделений и частей ВС в определенные районы, перекрытие дорог и направлений движения вероятного противника, а также другие действия.

При этом Лукашенко выразил обеспокоенность увеличением контингента стран НАТО в Польше, Литве и Латвии, а также проводимыми там учениями.

«Мы знаем, что натовцы начали масштабные учения вдоль наших границ. И фейки, рассуждения, предположения появляются разные, мы это не скрываем. Журналисты меня об этом уже спрашивают. Было 3 тысячи, а сейчас под 40 тысяч человек у наших границ, и проводят масштабные учения. Я не скрывал никогда и не скрываю: перед министром обороны, Генштабом поставлена задача — мы должны предусмотреть все», — сказал он.

По мнению Лукашенко, сегодня ухо надо держать востро, чтобы их никто не застал врасплох : «Мы не агрессоры, мы ни на кого не собираемся наступать. Но порох не только надо держать сухим на перспективу, но и сегодня ухо надо держать востро».

Чего, интересно, боится Александр Лукашенко? Или это такая игра на публику? Действительно, в прошлом году Польша нарастила свое военное присутствие на границе с Беларусью. Это произошло после резкого увеличения потока мигрантов из стран Ближнего Востока, которых официальный Минск ввозил в страну с целью дальнейшей нелегальной переправки в ЕС.

А теперешнее увеличение активности НАТО на восточном рубеже альянса связано с российской агрессией против Украины. После начала войны страны-члены блока объявили, что усилят свои восточные границы из-за потенциальной угрозы нападения со стороны России.

Тут всё понятно. Но с чем связаны поздние метания Лукашенко? Он реально боится за свою дальнейшую судьбу (если Россия проиграет)? Или эти угрожающие заявления его заставляют делать по звонку из Кремля?

На эти вопросы Minval. az ответил известный эксперт из Беларуси, аналитик Украинского института будущего (Киев) Игорь Тышкевич:

— «Внезапная проверка сил» не является таковой. Аналогичные проверки – это часть подготовки ВС Республики Беларусь – проводятся ежегодно. Эти так называемые внезапные проверки начинаются с конца января и длятся по конец июня. На начальном этапе мотострелковые части, на втором – ракетные силы, плюс силы специальных операций. В этом году, да, наложился фактор войны в Украине. И в этом году, как и в прошлом, кстати, наложился фактор осложненных отношений с западными соседями. Поэтому такая воинственная риторика.

Но важно другое. На совещании, которое Лукашенко проводил с силовиками, он говорил об изменении подходов к государственному оборонному заказу и построению армии. И тут они действительно внимательно изучают опыт Украины и видят, насколько не эффективна российская армия в складывающейся ситуации. Соответственно, белорусская армия, которая в той или иной мере подобна ей, также будет неэффективна. Исходя из этого, в Минске пытаются принять какие-то решения.

Что касается демонстративной переброски войск, есть второй фактор. Агрессия России с территории Беларуси существенно подорвала позиции Лукашенко даже среди его электората. Потому что эта идея была очень непопулярной – раз, и второе – русские не слишком спрашивали у местных властей, что им делать. А Беларусь – это автократия.

В данном случае, демонстративная переброска войск после того как ушли русские нужна Лукашенко на внутреннем поле, чтобы показать, что он контролирует хотя бы свою территорию.

Что касается общих внешнеполитических маневров, тут действительно официальный Минск пытается петлять. То есть, оставаясь в пророссийской риторике, при этом не вступать в войну, при этом рассылать от имени МИДа письма во внешнеполитические ведомства государств Европы с призывом к диалогу. С точки зрения сохранения власти Лукашенко, это оправданно. Потому что, да, действительно, он боится, что при любом исходе войны, кроме быстрой победы России (а это уже невозможно, это уже не случилось), он оказывается в условиях, когда есть давление Запада, есть осложненные отношения с Украиной, и есть Россия, которая в той или иной мере потерпела поражение и, с одной стороны, теперь не будет оказывать ему поддержку при нарастании критической ситуации, а с другой – может сама, ради компенсации имиджевых потерь на украинском направлении, решить вопрос, например, с властью в Беларуси. Поэтому, да, естественно, что боится. Он пытается каким-то образом расширять себе поле для маневров.

Ну, а учения в данном случае вряд ли являются угрозой, особенно, если учесть, какое количество сил и средств привлекается к ним.

Р.Оруджев