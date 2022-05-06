Независимый внешнеполитический курс Азербайджана по-прежнему остается в центре внимания политологов и экспертов на Западе. Большое внимание уделяется и реакции Азербайджана, как и других стран постсоветского пространства, на российско-украинскую войну. В частности, об этом пишет известный западный эксперт Сванте Корнелл — директор Института Центральной Азии и Кавказа Американского совета по внешней политике, в авторитетном американском издании The Hill.

Как сообщает Minval.az, в своей статье «Южные соседи России выступают против» эксперт напоминает: «29 апреля президент Азербайджана Ильхам Алиев стал первым постсоветским лидером, который публично дистанцировался от вторжения России в Украину. Это самый свежий и яркий пример того, как южные соседи России постепенно занимают более независимую позицию в отношении нынешней войны». Как продолжает Сванте Корнелл, «с тех пор, как Россия вторглась в Украину, большинство стран достаточно ясно изложили свою позицию. Западные страны единодушно осудили Россию и пообещали финансовую и военную поддержку Украине». Как продолжает эксперт, страны, расположенные на южной границе России, проявляли некоторую двойственность.

«Подвергаясь давлению со стороны России и опасаясь стать следующими в очереди, если Россия добьется успеха в своих усилиях по доминированию над Украиной, они изо всех сил стараются поддерживать сдержанную риторику в отношении войны. Это, естественно, вызвало критику с некоторых сторон, но это необходимо понимать в контексте их шаткого положения: у этих государств нет реальной защиты для их безопасности, и они опасаются, что никто не придет им на помощь, если они станут следующей мишенью Москвы». Однако, как уверен эксперт, «подсказки к реальной позиции южных соседей России можно найти в том, что они делают, а не в том, что они говорят. Ибо, несмотря на их связи с российскими экономическими институтами и институтами безопасности, ни один из них не последовал примеру Беларуси и не оказал поддержку военным усилиям России». Отмечает Корнелл и ту поддержку, которая была оказана Украине: «Впереди оказались более сильные государства — Узбекистан, Казахстан и Азербайджан. Все трое отправили в Украину самолеты с гуманитарной помощью, причем Азербайджан также направляет помощь в Молдову для борьбы с потоками беженцев, а также предоставляет Украине нефтяную помощь, чтобы помочь ее сельскохозяйственному сектору избежать коллапса». Как продолжает эксперт, «хотя государства региона не присоединились к санкциям Запада в отношении России, все они ясно дали понять, что будут их соблюдать».

Отметив, что Узбекистан и Казахастан высказались в поддержку территориальной целостности Украины, Сванте Корнелл далее уделяет куда более пристальное внимнаие позиции нашей страны: «Азербайджан, расположенный по другую сторону Каспийского моря, полагался на Москву как на миротворца после войны 2020 года с Арменией, в ходе которой он освободил большие территории, оккупированные Арменией в 1990-х годах. И хотя Азербайджан подписал договор о сотрудничестве с Россией всего за несколько дней до вторжения в Украину, он недвусмысленно поддерживает территориальную целостность Украины. 29 апреля президент Азербайджана, отвечая на вопрос украинского депутата во время международной конференции в Баку, не стал стесняться в словах. Подтвердив поддержку Азербайджаном целостности Украины, Алиев призвал своих коллег «никогда не соглашаться на нарушение территориальной целостности». Он также призвал Украину «полагаться на свои собственные ресурсы» и предостерег от зависимости от резолюций международных организаций, которые «не имеют никакой ценности»». По мнению эксперта, «наверное, естественно, что Азербайджан первым высказал критическую позицию. Собственный болезненный опыт оккупации и этнических чисток явно предрасполагал страну встать на сторону Украины». После чего Корнелл весьма четко обрисовывает реальные успехи азербайджанской дипломатии на западном направлении: «Возможно, более важным является тот факт, что Азербайджан — единственное региональное государство с определенной защитой безопасности, подписавшее договор о взаимной обороне с союзником по НАТО Турцией в июне прошлого года».

В заключение, подводя итоги, Сванте Э. Корнелл высказывает и свои рекомендации. По его мнению, «Соединенным Штатам и их союзникам необходимо будет разработать стратегию долгосрочного сдерживания России. Государства Центральной Азии и Кавказа, наряду с Турцией, станут важным южным бастионом в любых подобных усилиях. Эти государства по понятным причинам проявляют осторожность и (особенно после ухода США из Афганистана) не уверены, в какой степени они могут полагаться на Америку. Но они явно взволнованы российской агрессией и ищут способы защитить себя от нее же в будущем. Для Вашингтона их опасения дают возможность успокоиться и восстановить связи, сильно подорванные недавней политикой».

В переводе, Сванте Корнелл открыто призывает Вашингтон провести «работу над ошибками» и занятья укреплением своих позиций в странах — южных соседях России с учетом новых политических реалий.

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