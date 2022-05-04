Главный раввин России Берл Лазар назвал шокирующими заявления главы МИДа Сергея Лаврова о евреях и лидере нацистской Германии Адольфе Гитлере и предложил министру принести за них извинения . На прошлой неделе Лавров в интервью предположил, что у Гитлера могли быть еврейские корни, и заявил, что «самые ярые антисемиты, как правило, евреи».

«Я не считаю себя вправе давать советы главе российской дипломатии, но было бы неплохо, если бы он извинился перед евреями и просто признал свою ошибку», — цитирует его слова РБК.

Раввин также отреагировал на заявление МИДа, который накануне обвинил Израиль в поддержке «неонацистского режима» в Киеве, где «антисемитизм <…> расцвел пышным цветом». По мнению Лазара, «неуместно проводить какие-либо сравнения» между холокостом и текущими событиями на Украине. Раввин указал на роль, которую советские войска сыграли в победе над нацизмом, и отметил, что такое сравнение «принижает заслуги этих героических солдат, освободивших Освенцим и водрузивших знамя победы над Рейхстагом»