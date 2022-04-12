Заметное потепление отношений Азербайджана и Ирана после пережитой в прошлом году короткой напряженности между странами сильно беспокоит Армению. Особенно это стало чувствоваться после подписания в марте текущего года меморандума о взаимопонимании между Азербайджаном и Ираном о создании новых коммуникационных связей, приуроченного к 30-й годовщине установления дипломатических отношений между двумя государствами.

Напомним, что основной целью меморандума является создание нового железнодорожного и автомобильного сообщения, а также линий связи и энергоснабжения между Восточно-Зангезурским экономическим районом Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой через территорию Ирана.

Здесь следует особо учесть, что новый коридор имеет целью не просто связать Нахчыван с материнской частью Азербайджана, но он станет также частью общерегиональной транспортно-логистической структуры, соединяющей в более широком смысле Восток и Запад, Европу и Азию. В этом разрезе новый коридор, название которому пока не придумано, полностью изменит всю региональную транспортную архитектуру.

Фактически Азербайджан и Иран продублировали Зангезурский коридор. Азербайджан получает сухопутное сообщение с Нахчываном и дальше в Турцию без обязательства открывать коммуникации для Армении. А Иран, подключившись к региональному сотрудничеству, становится мостом между Азербайджаном и Турцией.

Армения в течение полутора лет всячески препятствовала созданию Зангезурского коридора, под разными предлогами затягивая время. Власти Армении сначала отрицали саму возможность строительства Зангезурского коридора, затем отказывались называть эти дороги «коридором» и требовали установки таможенных пунктов на обоих участках армяно-азербайджанской границы, затем согласились на железнодорожную ветку взамен на открытие движения поездов из Армении в Иран через Нахчыван, но никак не могли согласовать автомобильную трассу.

За все это время власти Армении не совершили никаких практических шагов по строительству своей части Зангезурского коридора, ограничиваясь заявлениями, требованиями и обещаниями. Власти Армении полагали, что столь важные коммуникационные линии могут быть созданы только на ее территории и с ее разрешения. В Ереване рассчитывали использовать этот фактор как средство давления на Азербайджан. Армения также вынашивала планы по открытию железнодорожного сообщения с Ираном через территорию Нахчыванской АР.

Таким образом, Армения, затягивая с открытием Зангезурского коридора, глубоко просчиталась и привела к нивелированию роли России в деле открытия Зангезурского коридора и участия в международном железнодорожном сообщении. Благодаря Армении, Россия была поставлена перед фактом того, что она не смогла обеспечить реализацию пунктов Трехсторонних заявлений.

В этом контексте подписанный между Азербайджаном и Ираном меморандум является демонстрацией намерений Баку продвигать собственную повестку в регионе. По вполне понятным причинам подобное развитие событий не устраивает Армению, что побуждает Ереван прибегать к откровенной и низкопробной провокации.

Так, армянские СМИ распространили видео с Twitter-страницы Корпуса стражей исламской революции (КСИР), на котором показаны границы Армении. К видео прилагается надпись о том, что Исламская Республика Иран имеет право противостоять любому плану, направленному на изменение международных границ.

По мнению армянской пропаганды, данное видео является предупреждением Азербайджану для недопущения изменения границы с Арменией. Видимо армянская пропаганда забыла факт того, что границы между Азербайджаном и Арменией будут определять на основе советских военных карт, к которым КСИР не имеет никакого отношения. Даже на днях по возвращении из Брюсселя армянский премьер Никол Пашинян на заседании правительства заявил о том, что есть некоторые территории, которые являются азербайджанскими, но контролируются Арменией.

Он имел в виду азербайджанские анклавы на территории Армении, а также несколько населенных пунктов Газахского района Азербайджана. Так, что армянская пропаганда, в первую очередь, должна одернуть Пашиняна, признавшего агрессию Армении против Азербайджана, раз он заговорил о контроле над некоторыми азербайджанскими территориями.

Некомпетентность армянских СМИ была сразу выявлена со стороны посольства Ирана в Азербайджане, которое заявило о том, что данное сообщение не имеет ничего общего с КСИР. Хотя по большому счету, если обратить внимание, то на приведенных видеокадрах Карабахский регион указан как составная часть Азербайджана. То есть, армянская пропаганда, распространяя видеоролик, хочет сказать, что признает территориальную целостность Азербайджана. Пусть и таким топорным способом, но армянские СМИ все же оказали поддержку территориальной целостности Азербайджана. Осталось, чтобы еще и власти Армении признали этот факт подписанием мирного договора.

Асиф Айдынлы