Лавров: Подключение Грузии к формату «3+3» не обязывало бы ее к изменению позиций

Подключение Грузии к формату «3+3» по Южному Кавказу не будет обязывать ее изменить свои политические позиции.

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в пятницу на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году, передает ТАСС.

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«Можно договориться, что мы обсуждаем в этом формате исключительно темы, которые представляют интерес для всех участников», — сказал он, заметив, что у Москвы нет дипломатических отношений с Тбилиси, поэтому меньше возможностей объяснять преимущества указанной формы взаимодействия. «Мы обращались к нашим турецким друзьям, к азербайджанским друзьям, к Армении с просьбой, чтобы они все-таки объяснили нашим грузинским соседям выгоду для них и для всех нас подключения к этому формату. Такое подключение не будет их ни к чему обязывать в том, что касается их политических позиций», — подчеркнул Лавров.

По его мнению, в интересах Грузии подключиться к формату «3+3» без предварительных условий.

«Теперь, когда достигнуты мирные договоренности после военных действий прошлого года, когда при содействии президента РФ [Владимира Путина] лидеры Армении [Никол Пашинян] и Азербайджана [Ильхам Алиев] подписали договоренности и по завершению враждебных действий, и по развитию торгово-экономических связей, разблокированию всех маршрутов в этом регионе, это открывает возможности, в которых заинтересованы и Турция, и Россия, и Иран, и Грузия, я убежден», — резюмировал Лавров.