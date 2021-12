США приветствуют брюссельские контакты Алиева и Пашиняна

«США приветствуют встречи в Брюсселе между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном».

Об этом написал в Twitter пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс.

The United States welcomes recent meetings in Brussels between Armenian Prime Minister Pashinyan @NikolPashinyan and Azerbaijani President Aliyev @presidentaz. We strongly support future direct engagement to bring peace to the region.

