Глава израильской дипмиссии соболезнует в связи с падением азербайджанского вертолета

Посол Израиля Джордж Дик выразил Азербайджану соболезнования в связи с крушением военного вертолета Государственной пограничной службы (ГПС).

Об этом посол написал в Twitter.

“Мы глубоко опечалены трагическим крушением вертолета в Хызы. Наши мысли и молитвы обращены к семьям погибших. Выражаем соболезнования азербайджанскому народу и правительству, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим”.

We are deeply saddened by the news of the tragic helicopter crash in Khizi. Our thoughts and prayers are with the families of the victims.

We convey our condolences to the people and government of #Azerbaijan, and wish a speedy recovery to the injured.

Allah rəhmət eləsin 🇮🇱🇦🇿🙏

— George Deek (@GeorgeDeek) November 30, 2021