Станислав Митрахович: А теперь Азербайджан кидает Туркменистану спасательный круг в виде закупок газа

«Ашхабадский контракт» по поставкам туркменского газа в Азербайджан через Иран не случайно уже называют «интереснейшей сделкой». Азербайджан, по сути, выстроил новую линию энергетического партнерства и коридора, завязав экономические отношения как с соседями по границе, так и с партнерами, находящимися в Центральной Азии. Кроме того, как отмечают эксперты, это и своеобразный искусный экономический прием Баку на дипломатическом поле, связывающий Иран и Азербайджан узами, как энергетического, так и политического сотрудничества, ставший и залогом безопасности на Южном Кавказе. Как будет работать новая схема газового сотрудничества, где Баку буквально удалось «перепрыгнуть» через Каспий, обеспечив поставки туркменского газа с помощью виртуозного транзита?

«Данный проект подразумевает экспорт туркменского газа, но только не через транскаспийский газопровод, как планировалось раньше, а посредством своповых операций, то есть обмена. Таким образом, Туркменистан поставляет газ в Иран, а Иран передает этот же объем газа Азербайджану. Азербайджан, в свою очередь, рассчитывается с Туркменистаном за поставленный газ, и тут уже есть несколько вариантов, как эта операция будет проводится».

Об этих особенностях нового газового контракта, заключенного на саммите ОЭС в беседе с Minval.az рассказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович, отметив при этом, что, по существу, речь идет об экспорте туркменского газа в Азербайджан, только через своповый механизм.

— Это кстати не редкий случай: Российская Федерация, например, поставляет газпромовский газ формально, по документам, в Великобританию, а «физически» российский газ до Великобритании не доходит, тоже имеет место операция свопа. Но по статистике, экспорт российского газа в Великобританию происходит, также статистика будет показывать экспорт туркменского газа в Азербайджан, — добавил эксперт.

А есть и другие случаи. Так, по словам Митраховича, «в свое время Александр Лукашенко закупал нефть у Венесуэлы, а в действительности, это была азербайджанская нефть».

— То есть Венесуэла передавала свою нефть какому-то трейдеру, который работал с Азербайджаном, а потом азербайджанская нефть реально приходила через трубопровод «Одесса-Броды» в Беларусь, — пояснил эксперт.

По его оценке, Азербайджан весьма успешно работает в энергетической сфере посредством трейдинга, с применением своповых операций. Так, например, в таком формате компания SOCAR занимается поставками российского дизеля в Украину.

Но какую выгоду получит Азербайджан в данной газовой сделке? По всей видимости, отмечает эксперт, часть газа можно будет использовать для внутренних нужд, либо использовать для экспортных проектов, в том числе, для Южного газового коридора, системы TANAP-TAP.

— Не секрет, что Азербайджан планирует увеличить мощности этих проектов. Но при этом мощности своего производства газа на «Шахдениз 2» может быть недостаточно, поэтому привлечение каких-то объемов газа из соседних стран, в том числе из Туркменистана, выглядит весьма разумным подходом, — отметил Митрахович.

Объемы поставок в рамках нового контракта, по оценкам российского эксперта, составит около двух или двух с половиной миллиардов кубометров в год, что не покроет всех возможностей системы ТAP-TANAP, который в увеличенном варианте может достигать до 16 млрд. кубометров в год. А вот будут ли увеличиваться объемы перекачки газа по новой схеме, по мнению эксперта, зависит, в том числе, от внешних факторов – по его словам, важно «как китайцы посмотрят на эту историю», и будет ли Туркменистан настроен на увеличение поставок, поскольку большая часть туркменского газа скупается Китаем, который как известно, всерьез нацелился на роль «доминанта» на туркменским рынке.

С другой стороны, такое серьезное, почти монопольное влияние Катая на туркменский газовый экспорт, по мнению эксперта, заставляет задумываться Ашхабад о поиске и каких-то альтернативных партнеров.

— Так, спустя долгое время, Туркменистан начал поставлять заметные объемы газа – почти 6 млрд. кубометров — в Россию, хотя Россия могла бы и без туркменского газа обойтись. Но это такая попытка поддержать Туркменистан, а с другой стороны – спроецировать и российское влияние на эту страну, через такое бросание ему спасательного круга по созданию возможностей альтернативного газового партнерства, — отметил Митрахович.

«А теперь и Азербайджан кидает Туркменистану спасательный круг в виде импорта газа из этой страны», — добавил Митрахович.

Таким образом, по мнению эксперта, данная схема, поддержанная Азербайджаном, позволит Туркменистану в определенной степени избавиться от тотальной зависимости от Китая.

— В целом, проект очень рациональный, с учетом, если предполагается увеличить поставки газа в Европу по системе TANAP-TAP. Кстати, наполнить TANAP-TAP можно и российским газом, а могут появиться и какие-то и другие поставщики в регионе, которые задействует в этой схеме Азербайджан — резюмировал наш собеседник.

В.Мансуров