Михаил Финкель: Азербайджан одержал не одну, а целый ряд побед на саммите ОЭС

15-й Саммит Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Ашхабаде, в котором принял участие президент Азербайджана, стал, по мнению экспертов, важным геополитическим и экономическим событием сразу для нескольких регионов. В этом смысле отчетливо виден политический и экономический триумф Азербайджана на этой международной площадке, а все заключенные договоренности стали центральным событием саммита. Какова важность заключенных соглашений Азербайджана, насколько значима роль Ильхама Алиева в этом дипломатическом и экономическом прорыве Азербайджана?

«Визит президента Ильхама Алиева очень важен с нескольких точек зрения. Во-первых, это подписание важнейшего договора с Туркменистаном о том, что туркменский газ будет поставляться в Азербайджан транзитом через Иран. Это безусловно укрепит экономику и политическую стабильность Азербайджана, усилит его материальное положение. Кроме того, заключенные договоренности с Ираном очень важны – вспомним, совсем недавно отношения между странами претерпевали серьезный кризис».

Об этом в беседе с Minval.az сказал израильский политолог, раввин Михаил Финкель, добавив, что сейчас, после подписания этого контракта, это заметно сблизит страны.

— Как-никак соседям надо дружить, надо кооперироваться, и тут очень важно, что туркменский газ пойдет именно по территории Ирана, что закреплено документально, — отметил израильский эксперт.

По мнению политолога, важность и значимость визита президента Алиева в Ашхабад, в том, что на этой площадке еще раз была одобрена и закреплена колоссальнейшая победа Азербайджана под предводительством президента Алиева, которую он одержал, «освободив исконные земли своих предков от армянской оккупации». По мнению политолога, Азербайджан одержал не одну, а целый ряд побед на саммите ОЭС.

— Это еще один большой международный форум, который осудил армянскую оккупацию и агрессию, и поддержал победу Азербайджана над врагом, а также признал, что Карабах — это Азербайджан. То есть, это очень важная дипломатическая поддержка уже состоявшейся военной победы, — подчеркнул Финкель.

Безусловно, по мнению политолога, значимость саммита в том, что он послужил в целом укреплению кооперации на Кавказе. А также в том, что с Ираном обсуждались детали использования Зангезурского коридора. И это также важно, по мнению Финкеля, потому что Иран оказывает большое влияние на Армению, так что договорившись с Ираном, президент Алиев обеспечил безопасность в этом коридоре.

«Притом, если учесть еще и тот факт, что Армения не является независимым игроком, а действует из-за собственной выгоды, будучи марионеткой более сильных государств», — подчеркнул политолог.

Также, по мнению израильского политолога, нельзя не отметить важность исторического значения принятой декларации ОЭС, которая приветствовала победу Азербайджана во второй Карабахской войне, освобождение Карабаха, признала Карабах неотъемлемой частью Азербайджанской Республики, и призвала страны и регион Южного Кавказа к кооперации, работе по созданию стабильного мира в регионе.

«Иными словами, страны завуалированно и красиво сказали Армении: «Ребята, хватит дестабилизировать регион, ситуация останется такой какая она есть, Карабах навсегда будет де-юре частью Азербайджана — так считаем все мы. Если хотите жить по-человечески в регионе, примите эти реалии, что уже устоялись после второй Карабахской войны», — отметил Финкель.

По мнению политолога, «это наиважнейшее заявление. То есть, никакой надежды на пересмотр ситуации тут нет, это дано понять Армении четко и определенно».

— Но и последнее, что очень важно отметить, — это, то, что страны ОДКБ, в который входит Армения, поддержали территориальную целостность Азербайджана, проигнорировав претензии Армении, которые и нелегитимны с точки зрения международного права, и безумны по своей сути. Это еще одна личная победа Верховного главнокомандующего Азербайджана, — резюмировал наш собеседник.

В.Мансуров