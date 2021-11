Кроуфорд в пятый раз защитил титул чемпиона WBO

Американец Теренс Кроуфорд победил соотечественника Шона Портера и в пятый раз защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полусреднем весе (до 66,7 кг).

Бой прошел в Лас-Вегасе и завершился победой Кроуфорда техническим нокаутом в десятом раунде.

Портер после боя объявил о завершении карьеры. «Я готовился объявить о завершении карьеры сегодня, независимо от того, выиграю, проиграю или проведу бой вничью», — сказал 34-летний Портер на пресс-конференции.

HERE COMES BUD.@terencecrawford drops Shawn Porter in R10 🥶#CrawfordPorter ESPN+ PPV: https://t.co/EOg8FcXj8F pic.twitter.com/9lYpNJMlUD

— Top Rank Boxing (@trboxing) November 21, 2021