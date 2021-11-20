У медиков обнаружили особый иммунитет к коронавирусу

Ученые Великобритании провели исследование и выяснили, что у членов медперсонала, который работает в больницах, особый иммунитет к коронавирусу. Специалисты проверили 58 медиков одной из британских клиник, передает «МК».

В ходе эксперимента его участники не показывали положительного результата ПЦР-тестов, а также признаков антител или симптомов инфекции в течение четырех месяцев. Это происходило, даже если их коллеги заражались на рабочем месте.

Как сообщает радио Mitteldeutscher Rund, в итоге у 20 врачей обнаружили повышенные уровни концентрации Т-клеток. Еще у 19 медиков выявили дополнительный иммунный белок. Эксперты выяснили что у них попросту прекращался инфекционный процесс.

Ученые отмечают, что иммунитет быстро справлялся с инфекцией, а вирус не успевал закрепиться в организме.