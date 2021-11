Сахиба Гафарова осудила провокацию Армении

«Ответственность за эту провокацию лежит на военно-политическом руководстве Армении и на такие шаги Армении в будущем будет дан адекватный ответ».

Об этом в Twitter написала председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова.

Спикер выразила соболезнования семьям и родственникам военнослужащих, погибших в результате провокаций на государственной границе со стороны Армении, и пожелала скорейшего выздоровления раненым.

My deepest condolences to the families and relatives of our servicemen killed during the military operations on the state border as a result of provocations by Armenia. I wish the wounded a speedy recovery. May God have mercy on our martyrs!

— Sahiba GAFAROVA (@Speaker_Az) November 17, 2021