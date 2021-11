В Темзу вернулись акулы и тюлени

Специалисты Зоологического общества Лондона (The Zoological Society of London, ZSL) на протяжении многих лет ведут мониторинг экологии Темзы и ее эстуария. В 1957 году река была признана «биологически мертвой», но уже с 1990-х годов ситуация начала выправляться.

В начале 2000-х была запущена программа Thames Marine Mammal Sightings Survey (TMMSS), в рамках которой ученые попросили всех желающих присылать свои свидетельства встреч с представителями фауны. Данные предоставило почти 1500 человек; основной район наблюдения – деловой квартал Кэнэри-Уорф, и чаще всего люди замечали здесь тюленей. Такую статистику биологи ZSL объясняют тем, что большая концентрация людей в этой части Лондона закономерно дает большее число результатов, а тюленей увидеть проще, чем каких-нибудь рыб.

Sharks are living in the River Thames.

New research by the Zoological Society of London revealed the different species living in the Thames. #sharks #thames #River pic.twitter.com/DJ9IMf7k6R

— London Live (@LondonLive) November 10, 2021