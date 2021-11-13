Эрдоган назвал канал «Стамбул» «очередной революцией, которую совершит Турция»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в субботу ознакомился с ходом строительства подвесного моста через пролив Дарданеллы.

Президент Эрдоган назвал подвесной мост через Дарданеллы очередным брендом стремительно развивающейся Турции. Глава государства напомнил, что строительство нового моста, соединяющего Европу с Азией, осуществляется по модели государственно-частного партнерства: «построй-управляй-передай».

«Мы вступаем в период, когда сухопутные, воздушные, железнодорожные и морские перевозки пересекаются в Турции. Особое место в мировой торговле занимают наши проливы. Их значимость растет», — сказал турецкий лидер.

Глава государства привлек внимание к другому мэгапроекту, реализуемому Турцией.

«Наряду с мостом через Дарданеллы, мы полны решимости реализовать другую мечту поколений – канал «Стамбул». Искусственная водная артерия в районе мегаполиса станет очередной революцией, которую совершит Турция», — цитирует его слова агентство Анадолу.

Турецкий лидер назвал недальновидными утверждения оппонентов Анкары о бесперспективности альтернативы Босфору.

По словам главы государства, технологическое развитие – было и остается одним из приоритетов и основ развития современной Турции.

Далее в присутствии турецкого лидера начался монтаж последней части пролета конструкции моста, названного «Чанаккале 1915» — в честь исторической победы турецкой армии над интервентами в период Первой мировой войны.

Мост «Чанаккале 1915»:

В строительстве моста принимают участие 649 инженеров и 5 095 рабочих.

Каждая из 87 частей пролета моста весит 700 тонн: ширина 45 метров, длина — 48 метров.

У нового моста, строительство которого ведется с 18 марта 2017 года, будет самый длинный в мире центральный пролет — в 2023 метра. Цифра не случайна, она напоминает о «Проекте развития Турции 2023», нацеленного на включение Турции в десятку мировых экономических держав.