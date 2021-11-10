Гуманитарная дипломатия — Азербайджан вновь подтверждает свое лидерство

Пандемия коронавируса COVID-19 по-прежнему остается «главным модератором» и «главным ньюсмейкером». Новые «волны», штаммы, количество заражений и смертей в сутки — все это по-прежнему главная новость, и если одни страны ослабляют ограничения, то другие вынуждены вводить повторный локдаун. Но, несмотря на это, в мире уже задают вопрос, каким будет наш мир после коронавируса.

Именно этой теме и был посвящён VIII Глобальный Бакинский форум «Мир после COVID-19».

Возможно, по законам жанра, здесь должен следовать подробный рассказ об «антикоронавирусной» стратегии самого Азербайджана, от карантинных органичений до вакцинации, которую Азербайджан начал одним из первых во всем регионе, сравнение цифр заболеваемости и смертности и с ближайшими соседями, где, с поправкой на численность населения, все обстоит значительно хуже, чем в Азербайджане, привести для наглядности, к примеру, количество умерших от коронавируса в Чехии с таким же, как в Азербайджане, 10-миллионным населением — а оно в этой стране превысило 30 тысяч человек против примерно 7 тысяч в Азербайджане, наконец, напомнить о системе СМС-разрешений, продемонстрировавшей уровень развития в Азербайджане цифровых технологий, напомнить о модульных клиниках, рассказать о системе социальной поддержки тех, кто в результате карантинных мер остался без работы. Тем более что в своём выступлении на открытии форума президент Азербайджана называл весьма красноречивые цифры, от 13 новых государственных больниц до 2,9 миллиардов долларов, выделенных из госбюджета на преодоление социальных последствий карантинных ограничений.

Но повестка дня VIII Глобального форума была куда шире.

С того момента, как в наш лексикон вошли слова «коронавирус», «карантин» и «локдаун», мы бессчётное количество раз повторяли эту фразу: «Мир уже не будет прежним». И сегодня в ходе бакинского Глобального форума обсуждалась не только и не столько борьба с коронавирусом как таковая. Его участники говорили об угрозе голода и необходимости противостояния связанным с вакцинацией фейкам, о доступе к медицинской помощи, о важности международного сотрудничества.

Но куда важнее еще одна сторона вопроса.

Выступая на открытии форума, президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил: «Когда мы обсуждали с сопредседателями Центра предстоящий в 2021 году ежегодный Глобальный Бакинский форум, то и представить себе не могли, что здесь, в Баку будет столь широкая представленность. Это в первую очередь свидетельствует о том, что ситуация, связанная с COVID, улучшается. А во вторую очередь, конечно, показывает, что вы придаете большое значение этому мероприятию, потому что Глобальный Бакинский форум превратился в одну из ведущих платформ с точки зрения обсуждения неотложных и важных вопросов, касающихся глобальной политики».

А вот это не только и не столько показатель интереса к теме форума. Азербайджан вновь подтвердил свои лидирующие позиции в такой деликатной сфере, как гуманитарная дипломатия. И это не случайно. Наша страна уже заявила о себе как о важном центре межкультурного и межцивилизационного диалога. Само существование термина «Бакинский процесс» — красноречивое тому доказательство. А пандемия COVID-19 — это именно глобальный вызов. Коронавирус ударил по бедным и богатым, по «золотому миллиарду» и «третьему миру». Продемонстрировав, что ни визовые барьеры, ни сословные перегородки не являются для него надежной преградой.

Более того, Азербайджан — и об этом тоже напомнил в своем выступлении президент Азербайджана — за время пандемии коронавируса выступил с целым рядом важных международных инициатив. По предложению Азербайджана, как действующего председателя Совета сотрудничества тюркоязычных государств и Движения неприсоединения, в апреле и мае 2020 года прошли специальные саммиты обеих организаций, посвященные COVID. На саммите Движения неприсоединения Азербайджан предложил провести специальную сессию Генассамблеи ООН, посвящённую коронавирусу, и эта сессия прошла уже в декабре прошлого года. В Совете ООН по правам человека Азербайджан выдвинул инициативу равного и универсального доступа к вакцинам и их справедливого распределения. «Мы являемся одной из стран, которые на глобальном уровне говорят о «вакцинном национализме» и несправедливом распределении вакцин» — напомнил президент Азербайджана. Добавим от себя: уже во время пандемии некоторые производители вакцин не поставили Азербайджану свою продукцию в оговорённые сроки и в оговорённых объемах. Тем не менее наша страна не только организовала национальную кампанию вакцинации, но и оказала помощь другим государствам, отправив туда вакцину от коронавируса. Именно Азербайджан предложил создать единую базу данных по коронавирусу в странах-участницах Движения Неприсоединения.

А это не просто перечисление инициатив. Азербайджан в противостоянии такому глобальному вызову, как коронавирус, продемонстрировал высочайший уровень ответственности, гуманизма, сотрудничества и понимания тех вызовов, которые стоят сегодня перед всем мировым сообществом. И это уже действительно глобальное измерение азербайджанской дипломатии высшего уровня, которое продемонстрировал на практике президент Азербайджана Ильхам Алиев. Причем и на словах, и на практике.

И это один из самых важных итогов VIII Глобального форума

Нурани