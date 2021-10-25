Бредихин: В прошлый раз Пашиняна пустили в страну, а в этот раз могут и не пустить

Возможная предстоящая встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьера-министра Никола Пашиняна в Москве вызывает много ожиданий и вопросов. Ясно, что глава страны-победителя, равно как и глава побежденной страны навряд ли поедут на встречу, чтобы просто обсудить текущую повестку дня. Ведь очевидно, что помимо проведения переговоров можно ожидать заключения каких-то конкретных договоренностей между Баку и Ереваном. Масло в огонь подлили неназванные «источники» кремлевских СМИ, сообщившие, что стороны подпишут некие документы, связанные с соглашением от 10 ноября 2020 года.

Итак, что именно ждать от встречи Алиева и Пашиняна? Станет ли она прорывной и может ли в ходе этой встречи состояться подписание окончательного мирного договора, включающего разблокировку всех коммуникаций региона и открытие Зангезурского коридора, договора о государственной границе Азербайджана и Армении, регулирование других вопросов по пунктам соглашения от 10 ноября 2020? Или это некий промежуточный этап, а об окончательном мирном договоре речи пока не идет? Не сорвут ли эту важную встречу реваншисты в Армении?

«Предстоящая встреча лидеров стран происходит на ниве идеологического накала и возможности начала военных действий. На самом деле, встреча эта должна была произойти раньше, так как и границы, и транспорт — это основополагающие части нового миропорядка в регионе. К нему шли слишком долго».

Данную мысль высказал в беседе с Minval.az заявил кандидат исторических наук, главный редактор научного журнала «Архонт», российский политолог Антон Бредихин. Также, по его мнению, мирный договор, если он выносится на подписание, должен быть подписан при участии Российской Федерации — страны-гаранта мира на Южном Кавказе.

«Местом проведения встречи станет Москва, а значит и вопрос о полном и всеобъемлющем мирном договоре может быть поднят. И будет подписан соответственно», — высказал свою точку зрения Бредихин.

Также, по мнению политолога, вполне возможно достижение договорённостей по формированию новых рабочих групп между сторонами. По его словам, это логично и необходимо в целях улучшения постконфликтной ситуации в целом.

«Зангезурский коридор будет включаться отдельным пунктом. Его рассмотрение принципиально важно для сторон. А значит и в мирном договоре, и в любом другом документе, который будет принят по результатам встречи, он выступит качественно новым положением, — отметил политолог.

Не попытаются ли сорвать встречу в Москве армянские оппозиционеры и реваншисты? Бредихин ответил, что вполне возможно, провокации будут появляться, и будет нивелироваться пункт о границе.

Притом, уже сейчас в Армении делается многое для того, чтобы бы опротестовать грядущие ожидания то встречи. Так, даже МИД Армении, явно действующий намеренно вне повестки кабинета Пашиняна, заявил о том, что встреча в Москва не состоится.

«Информационный шум, как таковой, тоже никуда не денется. А вот вбросы об отмене встречи опровергаются российской стороной», — уточнил Бредихин.

И до, и во время, и после встречи, по мнению политолога, вполне возможны выступления армянских политических сил, и даже народные протесты.

«В прошлый раз Пашиняна пустили в страну, а в этот раз могут и не пустить. Все возможно, как и новая уличная революция в Армении. Эту встречу в Москве реваншисты вполне могут быть использовать как повод для начала выступлений против премьера. Но в долгосрочной перспективе армянский народ будет только бесконечно благодарен Пашиняну за то, что он освободил страну от клейма агрессора и главное – избавил от многолетней изоляции. Если, конечно, подписание финального мирного договора между Азербайджаном и Арменией состоится 3 ноября в Москве», — резюмировал наш собеседник.

В.Мансуров