МИД Азербайджана обнародовал публикацию по случаю годовщины освобождения Губадлы

МИД Азербайджана обнародовал в соцсети Twitter публикацию по случаю годовщины освобождения Губадлы из-под армянской оккупации.

«25 октября 2020 года под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева Азербайджанская армия подняла наш трехцветный флаг в городе Губадлы», говорится в публикации.

25 oktyabr, 2020-ci il tarixində #MüzəffərAliBaşKomandan cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi altında #RəşadətliAzərbaycanOrdusu #Qubadlı şəhərində üçrəngli bayrağımızı 🇦🇿ucaltdı.

City of #Gubadli was liberated by 🇦🇿 Army on 25 October 2020.#VətənMüharibəsi#QarabağAzərbaycandır! pic.twitter.com/s8N9hI3mbf

