Контуры Великого возвращения

Год назад в эти дни Азербайджан жил вестями с фронта. Ритм жизни определяли «твиты» и обращения президента Азербайджана — с долгожданными новостями об освобождении от армянской оккупации сел и городов, с неизменным «Карабах наш, Карабах — это Азербайджан!»

А теперь поездки президента Азербайджана в освобождённые регионы обозначают хронику возрождения Карабаха и того, что уже сегодня называется Великим возвращением. Поездка главы государства в Зангеланский район практически в годовщину его освобождения не стала исключением. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди, первый вице-президент Мехрибан ханум Алиева посетили строящийся Зангеланский аэропорт, открыли подстанцию «Зангелан» ОАО «Азэнержи», заложили фундамент Цифровой подстанции, ознакомились с работами на строительстве «умного села» Агалы…На встрече с представителями общественности Зангеланского района президент Азербайджана поделился планами превращения Зангелана в транспортно-логистический узел…

Каждый из этих проектов, без сомнения, достоин отдельного и самого подробного рассказа. Но не меньше, чем осязаемая конкретика, важны и примечательны те самые общие тренды.

Пожалуй, для того, чтобы понять весь масштаб работ по восстановлению и возрождению ранее оккупированных Арменией территорий, нужно просто держать в голове ту ужасающую картину разорения и разрушения, которую оставили после себя армянские оккупанты.

Но теперь все иначе. Азербайджан действует по продуманной и четкой стратегии, где нет места ни «методу тыка», ни «пока и так сойдёт». Строительство жилых домов, восстановление дорог, возрождение инфраструктуры уже на уровне самых высоких мировых стандартов— все это не мечты, а реальность. На освобождённых территориях используются самые передовые технологии — от социального управления до строительства. К тендерам по генпланам будущих «умных сел» и «умных городов» приглашены иностранные специалисты и инвесторы. Уже в конце нынешнего года, как планируется, сюда начнут возвращаться те, кто еще год назад считался вынужденным переселенцем. В Карабах и Восточный Зангезур возвращаются истинные хозяева — со всеми вытекающими.

И так как рай по-прежнему находится под сенью клинков, разворачивается на освобождённых землях и военная инфраструктура. Чтобы возвращение было действительно вечным, а жители освобождённых земель чувствовали себя в безопасности.

И можно представить себе, с какими чувствами наблюдают за происходящим на освобождённых территориях жители «огрызка». Где, как уже не раз отмечалось, не могут не понимать, что за все более чем четверть века оккупации Армения не реализовала на этих землях даже десятую долю того, что Азербайджан сделал после их освобождения за год. Обещания «золотого дождя» от диаспоры звучали свежо и привлекательно 30 лет назад, но не теперь. Бизнес на грабеже захваченных территорий по понятным причинам продолжаться не может. Золотые рудники, плодородные земли долины Араза, ценнейшие леса— все это вернулось законным хозяевам, то есть Азербайджану. Перебои то с водоснабжением, то с электричеством тоже воспринимаются как понятное предупреждение: Азербайджан вернул себе и ГЭС, и истоки рек. То, как жестко и быстро Баку решил вопрос с иранскими грузовиками, тоже красноречивый показатель: на легальные бизнес-связи сепаратистам рассчитывать не приходится, на нелегальные, впрочем, тоже.

Но самое главное, изрядно нервничать заставляют военно-политические новости. Проигранная война — сама по себе невеселый опыт, который очень трудно забыть или перечеркнуть.

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов инспектирует готовность к зиме воинских частей в Кельбаджарском и Лачинском районах, и в Ханкенди не могут не понимать, что это значит в военном прочтении. Особенно на фоне регулярных военных учений Азербайджана в Лачинском районе, совсем рядом с Лачинским коридором. В гражданском сообществе открыто делятся «утечками», что вожак местных сепаратистов Араик Арутюнян готовится распустить «карабахскую армию». Этим заявлениям можно старательно не верить, но вот не замечать, что эта «армия» старается лишний раз не «светиться» в объективе, уже не получится.

Теоретически в верхушке сепаратистов могут, конечно, надеяться продолжать свою игру за спинами российских миротворцев. А небезызвестный Артак Бегларян, который именует себя «госминистром» в «правительстве» сепаратистов, может проводить в Москве встречи с «различными кругами» и рассуждать о «долгосрочном присутствии миротворцев». Но в действительности, во-первых, у Араика Арутюняна, Артака Бегларяна и иже с ними никто ничего не будет спрашивать. А во-вторых, и в-главных, если президент России Владимир Путин в своём выступлении на Валдайском форуме уже замечает, что главное— не продление срока пребывания миротворцев, а выстраивание отношений между Арменией и Азербайджаном, то это уже меняет дело. Москва, конечно, хотела бы сохранить своё военное присутствие в Карабахе, даже в нынешнем сильно усеченном варианте, но, похоже, там не исключают и такой вариант, когда из Ханкенди придется уходить.

Но, если уж быть до конца откровенными, то восстановление суверенитета Азербайджана над Ханкенди будет означать развертывание и здесь восстановительных работ — пусть и с опозданием по сравнению с Зангеланом и Физули. И сегодня жителям Ханкенди и Агдере самое время подумать, что бы они предпочли: нынешнее свое «подвешенное состояние», риск новой войны или доступ к восстановительной стратегии Азербайджана.

И да, думать об этом надо вовремя.

Нурани

Данная статья подготовлена ​​при финансовой поддержке Агентство развития медиа Азербайджанской Республики по направлению «Великое возвращение на освобожденные территории».