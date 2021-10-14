Информационная война против Азербайджана: так какие же силы брошены против нас?

Интервью президента Азербайджана Ильхама Алиева итальянской La Reppublica будут анализировать и комментировать еще долго. Глава государства коснулся многих острых и для кого-то, без сомнения, неудобных вопросов, от деятельности российских миротворцев до отношений с Ираном. И в числе прочего, внёс ясность и в очередной «слив» — на сей раз «досье «Пандора»». Президент Азербайджана не только напомнил, что до того, как уйти в политику, он занимался бизнесом, был успешным предпринимателем, теперь передал бизнес членам своей семьи, и отметил, что правды в «досье «Пандора»» в лучшем случае 5%. «В зависимости от политической конъюнктуры некоторые силы на Западе периодически пытаются использовать подобную клевету и измышления, чтобы дискредитировать Азербайджан, ослабить его позицию. Понятно, что это не журналистское расследование. Известно, кто стоит за этим. Понятно, почему упоминается и Азербайджан, — отметил глава государства. — Победа в Карабахской войне для многих стала сюрпризом. Это им не понравилось. Они хотели бы видеть Азербайджан слабой, зависимой, находящейся под оккупацией страной, постоянно просящей помощи для урегулирования конфликта. А теперь, коль скоро Азербайджан сам сделал это и нанес Армении поражение, эти тесно связанные с Арменией круги на Западе вновь активизировались. Мы ожидали этого. На самом деле, мы знали, что против Азербайджана планируется новая очернительская кампания». В переводе: очередной «слив» так называемого «консорциума журналистов-расследователей» — это даже не погоня за сенсацией, а информационная война против Азербайджана.

Можно, конечно, долго, скрупулёзно и со знанием дела объяснять, почему такого рода «сливы» с непонятными источниками, без независимой проверки данных, наконец, с весьма расплывчатым «авторством», если и доказывают что-либо, так только то, что деятельность «консорциума журналистов-расследователей» от настоящего жанра журналистского расследования, к сожалению, бесконечно далека. Важно другое. Конечно, в «сливах» вышеупомянутого «консорциума» речь идет не только об Азербайджане. Но…вспомним хронологию. «Досье «Пандоры»» появляется как раз к первой годовщине начала 44-дневной войны и освободительного контрнаступления Азербайджанской Армии в Карабахе и на фоне переговоров Азербайджана и Евросоюза об увеличении экспорта газа по Южному газовому коридору замерзающей «старушке-Европе». С вполне понятной целью — испортить праздник, попытаться изменить расклад сил в общественном мнении (могла ли собранная ими грязь сработать против такого аргумента, как победа в Карабахе и азербайджанский флаг над Шушой — вопрос, который даёт, конечно, любопытную информацию к размышлению об интеллектуальных способностях «расследователей») и заодно ударить по отношениям Азербайджана и ЕС. Предыдущий «слив» — насчёт «прослушивания» журналистов и активистов — вывалился, пардон, в мировое информационное пространство в июле 2021 года, как раз к годовщине товузских боев (где «трубопроводный подтекст» был заметен невооруженным глазом) и…отмечаемому 22 июля в Азербайджане профессиональному празднику журналистов — Дню национальной прессы. Еще один «слив» появился в 2017 году, сразу же после начала переговоров Азербайджана с Евросоюзом и как раз накануне практического старта «Южного газового коридора». До этого «консорциум» кидался грязью в нашу страну в 2013 году, как раз накануне принятия Азербайджаном решения, пойдет ли «большой газ» в газпромовский «Южный поток» или же в Баку выберут независимый экспорт.

И что же — все это «случайные совпадения»? Или «консорциум журналистов-вралей», ой, то есть, пардон, «расследователей», работает по азербайджанскому политическому календарю, «разбавляя», конечно, географию, чтобы «уши» не торчали слишком уж явно?

Понятно и другое. Запад не однороден по своей сути. Здесь есть не только кристально честные приверженцы высоких идей мира, демократии и законности, но и политики типа недавно ушедшего в отставку с громким скандалом австрийского канцлера Себастьяна Курца, готовые «обниматься» с неонацистами и играть на исламофобии. Есть такие персоны, как хрестоматийный Герхард Шредер. Есть, наконец, многочисленные «группы влияния», готовые не на шутку «замараться» за деньги от одних и голоса от других.

И вряд ли имеет смысл напоминать, что в информационной войне против Азербайджана задействован не только «консорциум», но и, к примеру, Всемирный банк, где, как выяснилось в ходе недавнего громкого скандала, рейтинг Doing Business некоторым странам завышали, а вот Азербайджану — занижали. И это еще один повод задуматься, чего стоили рейтинги «свободы слова», «свободы интернета», «прозрачности», «коррумпированности» и т.д. Если еще на этот счет оставались сомнения после того, как нас уверяли, будто бы лучше всех к пандемии коронавируса готова Армения.

А тем временем выясняется, что оборудование для прослушки оппозиционных активистов и редакторов неугодных СМИ аж на 7 миллионов долларов закупил «шашлычный демократ» Никол Пашинян. А генпрокуратура Армении все же начала расследование, на самом ли деле Сержик Саргсян в бытность президентом страны летал в Баден-Баден и проиграл там в казино несколько миллионов «зеленых».

И вот что-то подсказывает, что «консорциум расследователей» этим заниматься не будет.

Нурани