Толерантность Азербайджана – оглушительная оплеуха моноэтнической Армении

Речь в сегодняшней заметке пойдет о толерантности – священном понятии, на котором держится мир, потому что он должен выжить – несмотря ни на что. Причем, не только выжить, но и сохранить лицо. И только живя единым биением сердца этого можно достигнуть.

Ярким примером толерантности для всего мира служит родной Азербайджан, в котором гармонично и комфортно уживаются представители самых разных национальностей и вероисповеданий. Все они сохранили священное право идентичности, их охраняет законодательство страны и Конституция Азербайджана, гласящей, что народ Азербайджана – един, вне зависимости от национальности.

Между народами, проживающими в Азербайджане, на протяжении веков сложились гармоничные, мирные межнациональные отношения, здесь не было почвы для этнических конфликтов и напряженности. Большую роль в формировании толерантного государства сыграли и торгово-экономические, и культурные отношения, которые было очень удобно и выгодно строить на территории, где не было напряженности, гонений и давления. Вот уже много веков Азербайджан представляет собой огромный, цветастый ковер, и каждый оттенок колора в этом ковре – представители многонационального населения, живущего в мире и согласии на доброй азербайджанской земле – под одним флагом и солнцем.

В тяжелый для Родины час представители всех национальностей Азербайджана поднимались на защиту территориальной целостности. Юрий Ковелёв, Игорь Махеев, Альберт Агарунов, и сотни других Национальных героев Азербайджана – ярчайший показатель единства, сломить которое не удастся никогда, ни одному агрессору.

27 сентября в Азербайджане отмечали День памяти. Это первая дата победы Азербайджана в 44-дневной войне, в ходе которой погибали наши солдаты, ценою крови отстаивая священное территориальное право.

Светлая память наших шехидов почиталась в действующих в Азербайджане религиозных храмах — мечети Гейдара, мечети Тезепир, православном кафедральном соборе святых жен-мироносиц, Бакинской синагоге европейских евреев-ашкенази, Агдамской Джума мечети, храме Худавенг в Кяльбаджаре, Храме Агоглан в Лачине, мечети Юхары Говхерага в Шуше и других мечетях, церквях и синагогах, читаются молитвы за сынов Родины, отдавших жизни за территориальную целостность Азербайджана, совершаются религиозные обряды, возносятся молитвы за установление вечного мира в нашей стране и в мире в целом.

До всего просвещенного мира толерантность Азербайджана – уникальный пример, на который надо равняться. Но только не моноэтническая Армения, потерпевшая поражение в 44-дневной войне. Они не могут понять, что Азербайджан победил благодаря единству своего народа, не разделяющегося «ваших» и «наших». Оружие в руки взяли и русские, и евреи, и татары, и лезгины, и грузины, и удины, и талыши, и аварцы, и турки, и таты, и цахуры, и украинцы, и поляки, и многие другие. Все они – дети азербайджанской земли – достойно отстояли свое право жить в единой родине. И так будет всегда.

«Есть единое Азербайджанское государство. Есть многонациональное, многоконфессиональное, прогрессивное Азербайджанское государство. Все граждане Азербайджана, представители всех народов, религий живут нормально, в условиях добрососедства, мира. Армянский народ будет жить также. У нас нет проблем с армянским народом», — вот слова президента Азербайджана Ильхама Алиева – гаранта свобод, мира и процветания в стране. Своими словами Ильхам Гейдарович подчеркивает, что мы можем жить в мире с соседями, если они предпочтут добрососедство войне. Но, скорее всего, слова прогрессивного и мудрого правителя останутся пустым звуком для тех, кто веками барахтался в зловонном котле, кипящем ненавистью и гордыней.

Похоже, моноэтнические наши «соседи» до сих пор никак не могут понять – почему Азербайджан называют толерантной страной. Подобное непонимание вызывает не только смех, но и брезгливую жалость.

Не так давно на канале Youtube был опубликован ролик передачи «Кто кого», в ходе которой сошлись в словесных баталиях израильский политолог, эксперт в области международного права Михаил Финкель и армянский историк Эдуард Армагорян. Последнему нечем было крыть справедливые и хлесткие факты, озвученные в ходе полемики Михаилом Финкелем, с ходу заявившем, что ни один мало-мальски вменяемый человек никогда не поверит в «армянский генодиц» и в существование «Великой Армении». М. Финкель отметил так же что территории Карабаха никогда Армении не принадлежали, эти исторические территории Азербайджана были нагло и цинично оккупированы армянами, а Азербайджан с честью и достоинством отстоял свое право на возвращение земли под свой флаг, и не Армении – стране, в которой проживает 99,9% армян говорить об отсутствии толерантности в Азербайджане, территорию которого заселяют вот уже многие века самые разные национальности и народности.

Но, опять же, повторимся, здравый смысл – вне понимания воинствующих за «идею» армян, каким бы авторитетным лицом он бы ни был озвучен. Адепты дохлой химеры под названием «Великая Армения» способны на любую ложь и подлость.

Великий Тамирлан сказал как-то, что есть время разбрасывать камни, и собирать их. Армянские камни полетели в наши головы еще в 1988 году. Мы уверены, что они и сейчас их собирают, камни, дабы и впредь метать их в сторону соседей, презрев и договора, соглашения и прочие принципы международного права, призывающие к сдержанности и уважению.

Яна Мадатова

Данная статья подготовлена ​​при финансовой поддержке Агентство развития медиа Азербайджанской Республики по направлению «Религиозная и национальная толерантность, развитие международных отношений».