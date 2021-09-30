В Турции найден бункер с «трехмерными» бюстами возрастом 11 тысяч лет

30 сентября, 18:00

Турецкие археологи представили широкой публике артефакты, обнаруженные ими за два последних полевых сезона в Карахантепе (провинция Шанлыурфа). Ими были найдены подземелье и скульптуры, созданные людьми эпохи неолита, пишет Anadolu Agency.

В ходе раскопок были обнаружены следы поселения, существовавшего около 11 тысяч лет назад. Это делает его одним из древнейших в мире. Вторым поразительным фактом остается то, что люди на заре своей цивилизации (эпоха неолита) с помощью каменных и костяных орудий обладали огромным художественным потенциалом.

По словам профессора Некми Карула, было найдено большое количество, как он выразился, 3D-скульптур. Они, по большей части, изображают людей.

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ООН направит гумпомощь Азербайджану

30 сентября, 21:24

Верховный комиссариат ООН предоставит непродовольственную гуманитарную помощь в размере $738 тыс. на поддержку семей в Азербайджане, пострадавших от армянской агрессии осенью 2020 года.

Председатель Агентства социальных услуг при Минтруда и соцзащиты населения Азербайджана Вугар Бехбудов и представитель Верховного комиссариата ООН по делам беженцев Гуидо д`Амбросио подписали документ об оказании помощи, сообщает Агентство.

«Согласно документу, Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) окажет гуманитарную помощь азербайджанским семьям, пострадавшим от агрессии вооруженных сил Армении осенью 2020 года. Для этого в октябре при содействии УВКБ будут розданы непродовольственные наборы семьям, проживающим в Гяндже, Бардинском, Тертерском, Агдамском, Агджабадинском, Геранбойском районах и пострадавших от агрессии Армении», — говорится в информации.