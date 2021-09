В Турции найден бункер с «трехмерными» бюстами возрастом 11 тысяч лет

Турецкие археологи представили широкой публике артефакты, обнаруженные ими за два последних полевых сезона в Карахантепе (провинция Шанлыурфа). Ими были найдены подземелье и скульптуры, созданные людьми эпохи неолита, пишет Anadolu Agency.

В ходе раскопок были обнаружены следы поселения, существовавшего около 11 тысяч лет назад. Это делает его одним из древнейших в мире. Вторым поразительным фактом остается то, что люди на заре своей цивилизации (эпоха неолита) с помощью каменных и костяных орудий обладали огромным художественным потенциалом.

По словам профессора Некми Карула, было найдено большое количество, как он выразился, 3D-скульптур. Они, по большей части, изображают людей.

All we know about human prehistory needs major revisions. The oldest known temple was recently uncovered at Göbeklitepe, SE Turkey. Nearby, at Karahantepe, an even older settlement is being excavated. It’s about 12,500 years old. It has obelisks but no pottery. First photos. https://t.co/478JeNv666

— Timur Kuran (@timurkuran) September 26, 2021