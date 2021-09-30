В Турции найден бункер с «трехмерными» бюстами возрастом 11 тысяч лет

Турецкие археологи представили широкой публике артефакты, обнаруженные ими за два последних полевых сезона в Карахантепе (провинция Шанлыурфа). Ими были найдены подземелье и скульптуры, созданные людьми эпохи неолита, пишет Anadolu Agency.

В ходе раскопок были обнаружены следы поселения, существовавшего около 11 тысяч лет назад. Это делает его одним из древнейших в мире. Вторым поразительным фактом остается то, что люди на заре своей цивилизации (эпоха неолита) с помощью каменных и костяных орудий обладали огромным художественным потенциалом.

По словам профессора Некми Карула, было найдено большое количество, как он выразился, 3D-скульптур. Они, по большей части, изображают людей.