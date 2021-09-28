Раджабов: Эрдоган поднимет перед Путиным вопрос заключения договора между Баку и Ереваном

Грядущая встреча Путина и Эрдогана – одно из основных политических событий этой недели. По ее итогам уже существует немало прогнозов и предположений, но ясно одно – от позиций двух лидеров зависит в немалой степени миропорядок и баланс в целом ряде регионов. Что ожидать от встречи двух лидеров, и как с ней связаны интересы Азербайджана?

В беседе с Minval.az заявил азербайджанский политолог, руководитель Аналитического центра «3rd View» Рауф Раджабов отметил, что сочинская встреча президентов Турции и России важна не только для общественности двух стран, но и регионов Ближнего и Среднего Востока в целом: это и Сирия, Ирак, Иран, Ливан и другие. Вместе с тем, это и европейское сообщество, США и Израиль, потому что все вышеперечисленные актёры также являются игроками на сирийской шахматной доске. Но, в целом, хотя Азербайджан не вовлечен в данный регион, с встречей двух лидеров в немалой степени связаны и интересы нашей страны.

При этом, если исходить, по словам политолога, из повестки переговоров, озвученной помощником президента России Песковым, президенты преимущественно будут обсуждать сирийскую тематику.

«Но очевидно, что Путин и Эрдоган не смогут обойти вниманием ситуацию на Южном Кавказе, а конкретно — карабахскую тематику, ситуацию, связанную с миротворческими силами, сепаратистами, подконтрольными де-факто России, и уже даже не Еревану, и пока не Баку. А также они не смогут обойти вниманием ситуацию на армяно-азербайджанской границе, с Лачинским коридором, потому что функционирует турецко-российский мониторинговый центр», — убежден политолог.

Кроме того, будет обсуждена ситуация улучшения дипотношений между Турцией и Армений. Эта тема также важна для Москвы.

Почему? В-первую очередь, как отмечает наш собеседник, потому что Москва заявляла, что приветствует установлению армяно-турецких отношений и готова быть модератором этих процессов.

Вопрос, как отмечает политолог, заключается в следующем: в каком ключе к решению этих вопросов подойдут два президента?

«Если говорить об Эрдогане, убежден, что Турция не пойдет на какой-либо компромисс за счет интересов Азербайджана. Однако, что касается позиции России, уверенно говорить об этом не приходится. Есть так называемый «реал политик». В контексте «реал политик» все страны, особенно крупнейшие государства, обладающие большим, в том числе, военным потенциалом, имеют свою зону интересов», — подчеркнул Раджабов.

Тем более, по мнению политолога, Россия – ядерная держава, и ясно, что Москва будет играть на продавливание своих интересов и требовать компромиссов у турецкой стороны.

Какой же компромисс выберет Анкара?

«Я не думаю, что можно будет добиться компромисса турецкий стороны по выводу турецких сил из северной провинции Сирии — Идлиба. Ведь всем понятно, что как только они будут выведены, правительственные войска режима Башара Асада при поддержке ВКС России и шиитских формирований сумеют выбить военизированные отряды Хайят Тахрир Аш-Шам и другие группировки из провинции. И в этом случае не менее двух миллионов сирийцев, настроенных против власти Асада, направятся в качестве политических беженцев, в сторону Турции», — говорит Раджабов.

А на сегодня, как подчеркивает политолог, в Турции уже находятся несколько миллионов беженцев из Сирии. Это огромная цифра, огромные проблемы.

«Кроме того, это вопрос имиджевых потерь, потери стратегической инициативы Анкары. Поэтому, как бы ни хотел Асад, Анкара не выведет свои войска из Идлиба. Хотя Асад и прилетал для решения этого вопроса на встречу с Путиным. Следовательно, не избежать компромиссов с обеих сторон. Понятно, что какие-то помидоры или овощи не могут быть компромиссом в решение столь важных стратегических вопросов», — отмечает политолог.

Поэтому, как считает Раджабов, очевидно, что исход этой встречи в верхах по результатам неоднозначен.

При этом эксперт выражает уверенность, что Эрдоган будет поднимать на встрече с Путиным не решение отдельных вопросов по Зангезурскому коридору или демаркации границ, а подписание окончательного большого политического договора между Азербайджаном и Арменией по признанию территориальной целостности обоих государств.

«Здесь, как говорится, все включено. Все укладывается в логику большого политического соглашения, полноценного мирного договора. Если состоится его подписание – будут реализованы все спорные пункты», — отмечает Раджабов.

Вопрос налаживания диалога Турции и Армении также связан с этой темой и тоже будет обсужден потому что, по мнению Раджабова, улучшение турецко-армянских отношений невозможно без подписания заключительного политического договора между Азербайджаном и Арменией.

Повестка встречи очень серьезная и от того, насколько успешно президенты смогут найти точки соприкосновения на взаимовыгодной основе по обсуждаемым темам зависит очень много, уверен политолог.

По его словам, «спаянность» позиций Баку и Анкары очень высока, поскольку, по его словам, «Шушинская декларация обозначила совместное координацию действий Баку и Анкары в области внешней политики на Южном Кавказе, в том числе.

«Я думаю, что в решениях Москвы возобладает голый практицизм, но не на краткосрочную, а на долгосрочную перспективу. И эти перспективы должны охватывать интересы всех сторон, в том числе и Армении», – уверен Раджабов.

На его взгляд, выполнение всех пунктов соглашения только за счет Армении — тоже подход рискованный, и в будущем может спровоцировать еще один латентный конфликт. Потому этот момент необходимо учитывать тоже.

«Я думаю, что Россия и Турция должны убедить Ереван, что интересы Армении и ее государственности заключается в поддержание взаимоприемлемых и подкрепленных международным правом отношений, как с Баку, так и с Анкарой. И если Эрдоган и Путин подойдут к этой повестке взвешенно, а не эмоционально, выиграют все страны Южного Кавказа, в том числе, и Грузия. Отмечу, что и Ирану также выгодно улучшение отношений Армении и Турции. И в результате всех этих договоренностей может быть успешно реализован формат полноценного взаимного сотрудничества всех стран региона по формуле «3 + 2», а если присоединится Грузия, то и в формате «3+3», — заключил собеседник Minval.az.

В.Мансуров