44 дня, которые потрясли мир

27 сентября, 12:02

Как правило, день, когда начинается война,  считается черным, потому что ненасытная утроба ее требует много молодой крови. Но огонь освободительной войны для каждого жителя Азербайджана – алый.

27 сентября – дата особая: именно в этот памятный день были поломаны все допустимые нормы 30-летнего терпения, стоившего Азербайджану очень дорого: оккупация Карабаха армянскими сепаратистами, миллион беженцев, лишенных крова, сотни тысяч разрушенных домов, тысячи жертв, чья кровь требовала справедливого возмездия. За долгие 30 лет терпения погибали на границах наши солдаты и мирные жители, проживающие на приграничных территориях. Так дальше продолжаться не могло, и 27 сентября 2020-го года вся допустимая 30-летняя вынужденная сдержанность была сметена и растоптана сапогами азербайджанской армии, ушедшей отвоевывать свои исторические земли, оккупированные армянскими агрессорами.

Как все начиналось

25 сентября 2020 года в выступлении президента Ильхама Алиева в видеоформате на общих дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН были отмечены гибель азербайджанских военных и 76-летнего мирного жителя в результате провокаций Армении, а также серьезный ущерб, нанесенный гражданской инфраструктуре. Ильхам Алиев сообщил, что с 17 июля по сентябрь военно-грузовыми самолетами в Армению было переправлено более тысячи тонн военной техники. Помощник Хикмет Гаджиев 27 сентября около 06:00 выступил с заявлением о грубом нарушении вооруженными силами Армении режима прекращения огня. В тот же день Вооруженные силы Азербайджана начали контртеррористическую операцию по предотвращению армянских провокаций и на территории республики было объявлено военное положение.

Утром 27 сентября 2020 года в результате осуществленной вооруженными силами Армении широкомасштабной провокации и интенсивного обстрела позиций азербайджанской армии и населенных пунктов, расположенных в прифронтовой зоне, из крупнокалиберного оружия, минометов и артиллерийских установок различного калибра, в целях предотвращения боевой активности армянской армии и обеспечения безопасности гражданского населения, командованием азербайджанской армии было принято решение о начале молниеносной контрнаступательной операции по всему фронту. В результате в Армении было объявлено военное положение и всеобщая мобилизация, в Азербайджане – военное положение и комендантский час, а 28 сентября – частичная мобилизация. За короткое время боестолкновения ужесточились и переросли в полномасштабную вторую Карабахскую войну, в ходе которой героический дух народа креп с каждым днем: несмотря на укомплектованность и подготовленность азербайджанской армии больше 30 тысяч мужчин и девушек записались добровольцами,  были сформированы группы волонтеров, собирающих и отвозящих на линию фронта продукты и теплые вещи для солдат. Каждый житель хотел проявить внимание и принять личное участие в происходящих событиях.

И каждый день нас приближал к победе

Для всей страны эти 44 дня войны были серьезным испытанием: мы жили только новостями с фронта, ждали сообщений Минобороны, и плакали от счастья, когда наши солдаты ежедневно возвращали под флаг Азербайджана Гадрут, Физули, Джабраил,Губадлы, Зангилан. Вся улица погружалась в праздник – несмотря на комендантский час, можно было увидеть бегущих с флагами людей, из каждого окна доносился гимн Азербайджана и патриотические песни.

Горе входило в каждый дом, когда ребята наши уходили в вечность, отдав жизнь за территориальную целостность родины. Всякий раз сердце умирало, когда хмурым осенним утром в окна врывался горестный вопль… Их провожали всей улицей, горе и страдание переполняли людские сердца, но мы свято верили, что молодые жизни, положенные на алтарь войны – не напрасны.

В ходе войны враг наносил подлые удары по мирным городам Азербайджана: Гяндже, Барде. Масштабы разрушений и гибель невинных граждан, далеких от войны вызвали ужас и возмущение у всей мировой общественности.

Но за каждую каплю пролитой крови невинных граждан наши солдаты мстили агрессорам на полях сражений. С каждым днем наша героическая армия, пядь за пядью отвоевывая родные земли, приближалась к точке невозврата – древней Шуше, сердцу Карабаха. И вот Шуша – наша! С возвращением Шуши под флаг Азербайджана закончилась 44-дневная война, поставившая точку в карабахском конфликте. Военная победа Азербайджана вынудила Армению капитулировать.

Наши журналисты доказали армянам, что и на поприще информационной войны агрессор также бессилен против Азербайджана, как и на поле боя. Распространяемые Арменией ложные новости были своевременно опровергнуты, мировой общественности доводилась объективная информация. Своевременно пресекались и кибератаки армянской стороны.

Как Феникс из пепла

Но все равно, даже спустя год,  эхо прошедшей войны по-прежнему не замолкает.

Сегодня на освобожденных территориях постепенно налаживается жизнь, отстраиваются инфраструктуры, постепенно, отряхивая пепел войны с крыльев, восстает Феникс из пепла.  Но, несмотря на трудоемкий процесс разминирования, продолжают гибнуть мирные граждане Азербайджана. Армянские оккупанты буквально нашпиговали азербайджанские земли «невидимой смертью», и потребуется очень много лет, чтобы полностью избавиться от нее.

Но славная победа азербайджанских солдат вызвала изумление у всего мира: как такое возможно? Ведь все эти годы самые различные группы, самые авторитетные политики пытались решить 30-летний практически провальный вопрос оккупации Карабаха армянами, было прочитано и подписано сотни документов, сказано много слов, но результата не было никакого. Но благодаря решительности президента Алиева этот застарелый конфликт был решен всего за 44 дня. Масштабный блиц-крик, марш-бросок Азербайджана расставил все точки над многолетними i. Азербайджан доказал всему миру, что исход вопроса застарелого территориального вопроса крылся только в силовом решении.

Сегодня – алый день в истории Азербайджана. Мы свято чтим великую победу, преклоняем колени перед светлой памятью шехидов. Когда-нибудь их именами назовут улицы и даже, возможно, новые города, которые будут построены на освобожденных территориях, на воду будут спущены корабли, названные именами героев 44-дневной войны. Мы молимся за каждого солдата, несущего службу на границе – возвращайтесь живыми!

Яна Мадатова 

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«Ответ России нас удовлетворил»: Алиев рассказал, как армянские СМИ приписали Шойгу провокационные слова

27 сентября, 13:20

Заявления, опубликованные в армянской прессе по итогам встреч глав минобороны России и Армении, по поводу возобновления процесса вооружения армянской армии не соответствуют действительности.

Об этом, как передает Minval.az, президент Ильхам Алиев заявил в интервью «Анадолу».

Напомним, недавно состоялась встреча министров обороны Армении и России. После этой встречи было заявлено, что процесс вооружения Армении возобновился.

Глава государства отметил, что, когда «нам стало известно об этом, мы сразу же обратились к российской стороне, поинтересовались сутью вопроса».

«Нам сообщили, что это заявление, опубликованное в армянской прессе, не соответствует действительности. Министр обороны такого не говорил. Это грязные инсинуации армянской пропаганды. Такого заявления не было. Нам официально сообщили об отсутствии подобных планов. Что касается бесплатного вооружения армянской армии, мы получили удовлетворительный ответ из России. Мы сняли этот вопрос с повестки дня. Это доказывает, что Ереван не отказалась от своей грязной политики. Эта ложь в первую очередь является большой ошибкой. Тиражирование слов, которые не произносил министр обороны России, – это как минимум безответственность, провокация», – сказал Алиев.

По словам президента, в России с пониманием относятся к нашим опасениям по поводу повторного вооружения Армении.