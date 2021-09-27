44 дня, которые потрясли мир

Как правило, день, когда начинается война, считается черным, потому что ненасытная утроба ее требует много молодой крови. Но огонь освободительной войны для каждого жителя Азербайджана – алый.

27 сентября – дата особая: именно в этот памятный день были поломаны все допустимые нормы 30-летнего терпения, стоившего Азербайджану очень дорого: оккупация Карабаха армянскими сепаратистами, миллион беженцев, лишенных крова, сотни тысяч разрушенных домов, тысячи жертв, чья кровь требовала справедливого возмездия. За долгие 30 лет терпения погибали на границах наши солдаты и мирные жители, проживающие на приграничных территориях. Так дальше продолжаться не могло, и 27 сентября 2020-го года вся допустимая 30-летняя вынужденная сдержанность была сметена и растоптана сапогами азербайджанской армии, ушедшей отвоевывать свои исторические земли, оккупированные армянскими агрессорами.

Как все начиналось

25 сентября 2020 года в выступлении президента Ильхама Алиева в видеоформате на общих дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН были отмечены гибель азербайджанских военных и 76-летнего мирного жителя в результате провокаций Армении, а также серьезный ущерб, нанесенный гражданской инфраструктуре. Ильхам Алиев сообщил, что с 17 июля по сентябрь военно-грузовыми самолетами в Армению было переправлено более тысячи тонн военной техники. Помощник Хикмет Гаджиев 27 сентября около 06:00 выступил с заявлением о грубом нарушении вооруженными силами Армении режима прекращения огня. В тот же день Вооруженные силы Азербайджана начали контртеррористическую операцию по предотвращению армянских провокаций и на территории республики было объявлено военное положение.

Утром 27 сентября 2020 года в результате осуществленной вооруженными силами Армении широкомасштабной провокации и интенсивного обстрела позиций азербайджанской армии и населенных пунктов, расположенных в прифронтовой зоне, из крупнокалиберного оружия, минометов и артиллерийских установок различного калибра, в целях предотвращения боевой активности армянской армии и обеспечения безопасности гражданского населения, командованием азербайджанской армии было принято решение о начале молниеносной контрнаступательной операции по всему фронту. В результате в Армении было объявлено военное положение и всеобщая мобилизация, в Азербайджане – военное положение и комендантский час, а 28 сентября – частичная мобилизация. За короткое время боестолкновения ужесточились и переросли в полномасштабную вторую Карабахскую войну, в ходе которой героический дух народа креп с каждым днем: несмотря на укомплектованность и подготовленность азербайджанской армии больше 30 тысяч мужчин и девушек записались добровольцами, были сформированы группы волонтеров, собирающих и отвозящих на линию фронта продукты и теплые вещи для солдат. Каждый житель хотел проявить внимание и принять личное участие в происходящих событиях.

И каждый день нас приближал к победе

Для всей страны эти 44 дня войны были серьезным испытанием: мы жили только новостями с фронта, ждали сообщений Минобороны, и плакали от счастья, когда наши солдаты ежедневно возвращали под флаг Азербайджана Гадрут, Физули, Джабраил,Губадлы, Зангилан. Вся улица погружалась в праздник – несмотря на комендантский час, можно было увидеть бегущих с флагами людей, из каждого окна доносился гимн Азербайджана и патриотические песни.

Горе входило в каждый дом, когда ребята наши уходили в вечность, отдав жизнь за территориальную целостность родины. Всякий раз сердце умирало, когда хмурым осенним утром в окна врывался горестный вопль… Их провожали всей улицей, горе и страдание переполняли людские сердца, но мы свято верили, что молодые жизни, положенные на алтарь войны – не напрасны.

В ходе войны враг наносил подлые удары по мирным городам Азербайджана: Гяндже, Барде. Масштабы разрушений и гибель невинных граждан, далеких от войны вызвали ужас и возмущение у всей мировой общественности.

Но за каждую каплю пролитой крови невинных граждан наши солдаты мстили агрессорам на полях сражений. С каждым днем наша героическая армия, пядь за пядью отвоевывая родные земли, приближалась к точке невозврата – древней Шуше, сердцу Карабаха. И вот Шуша – наша! С возвращением Шуши под флаг Азербайджана закончилась 44-дневная война, поставившая точку в карабахском конфликте. Военная победа Азербайджана вынудила Армению капитулировать.

Наши журналисты доказали армянам, что и на поприще информационной войны агрессор также бессилен против Азербайджана, как и на поле боя. Распространяемые Арменией ложные новости были своевременно опровергнуты, мировой общественности доводилась объективная информация. Своевременно пресекались и кибератаки армянской стороны.

Как Феникс из пепла

Но все равно, даже спустя год, эхо прошедшей войны по-прежнему не замолкает.

Сегодня на освобожденных территориях постепенно налаживается жизнь, отстраиваются инфраструктуры, постепенно, отряхивая пепел войны с крыльев, восстает Феникс из пепла. Но, несмотря на трудоемкий процесс разминирования, продолжают гибнуть мирные граждане Азербайджана. Армянские оккупанты буквально нашпиговали азербайджанские земли «невидимой смертью», и потребуется очень много лет, чтобы полностью избавиться от нее.

Но славная победа азербайджанских солдат вызвала изумление у всего мира: как такое возможно? Ведь все эти годы самые различные группы, самые авторитетные политики пытались решить 30-летний практически провальный вопрос оккупации Карабаха армянами, было прочитано и подписано сотни документов, сказано много слов, но результата не было никакого. Но благодаря решительности президента Алиева этот застарелый конфликт был решен всего за 44 дня. Масштабный блиц-крик, марш-бросок Азербайджана расставил все точки над многолетними i. Азербайджан доказал всему миру, что исход вопроса застарелого территориального вопроса крылся только в силовом решении.

Сегодня – алый день в истории Азербайджана. Мы свято чтим великую победу, преклоняем колени перед светлой памятью шехидов. Когда-нибудь их именами назовут улицы и даже, возможно, новые города, которые будут построены на освобожденных территориях, на воду будут спущены корабли, названные именами героев 44-дневной войны. Мы молимся за каждого солдата, несущего службу на границе – возвращайтесь живыми!

Яна Мадатова