27 сентября в Азербайджане — День памяти. Страна почтит память героев минутой молчания

В соответствии с распоряжением президента Ильхама Алиева от 2 декабря 2020 года, в дань глубокого уважения памяти наших солдат и офицеров, которые героически сражались и отдали свои жизни за территориальную целостность нашей страны в Отечественной войне, всех наших шехидов ежегодно 27 сентября в Азербайджане будет отмечаться как День памяти.

В этой связи 27 сентября нынешнего года предусмотрено проведение ряда мероприятий.

Как сообщили в Оргкомитете, в День памяти в религиозных храмах Азербайджана – в мечетях, церквях, синагогах, будет почтена память сыновей Родины, отдавших свои жизни за территориальную целостность Азербайджана, будут прочитаны молитвы в память о наших шехидах.

В 12:00 на территории страны память шехидов будет почтена минутой молчания.

Вечером посредством специального освещения на ряде зданий, в том числе на Центре Гейдара Алиева и «Пламенных башнях» будет спроецирован флаг Азербайджана. Общественное объединение «Региональное развитие» Фонда Гейдара Алиева проведет памятные мероприятия.

В связи с Днем памяти структуры центральной и местной исполнительной власти организуют ряд мероприятий в масштабе страны, памятные мероприятия будут проведены и за границей.