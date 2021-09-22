Гарибашвили и Эрдоган обсудили ситуацию в регионе

22 сентября, 12:52

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры, в ходе которых они обсудили ситуацию на Южном Кавказе, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы грузинского камбина.
Встреча прошла на полях 76-й сессии Генассамблеи ООН.

«Речь коснулась событий, развивающихся в регионе. По заявлению Ираклия Гарибашвили, важнейшей целью Грузии является поддержка мира и стабильности в регионе и страна готова выполнить свою миротворческую функцию для долгосрочного мира и стабильности в кавказском регионе», — говорится в сообщении.

Лидеры обеих стран также коснулись темы передачи Азербайджаном Армении 15 армянских военных в обмен на карты минных полей. Процесс состоялся в июне при посредничестве Грузии. Как подчеркнуто в сообщении, Гарибашвили и Эрдоган отметили, что состоявшийся обмен «является хорошей основой для сотрудничества между соседями».

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Эрдоган: Азербайджан, воспользовавшись правом на самооборону, положил конец оккупации

21 сентября, 23:12

Азербайджан, воспользовавшись своим правом на самооборону, положил конец оккупации.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая во вторник на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Он напомнил о предпринятых в последнее время важных шагах с точки зрения стабильности на Южном Кавказе.

«Азербайджан, воспользовавшись своим правом на самооборону, положил конец оккупации, что указывалось в резолюциях СБ ООН, которые не исполнялись в течение многих лет. Это открывает новые возможности для установления прочного мира в регионе», — сказал он.

Эрдоган подчеркнул, что Турция полна решимости поддержать каждый позитивный шаг, сделанный сторонами.