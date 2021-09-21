Журналисты узнали реакцию Путина на слова Байдена о том, что он «убийца»

Журналисты The Washington Post Боб Вудворт и Роберт Коста рассказали в своей книге «Peril» о том, что ответил президент России Владимир Путин на слова президента США Джо Байдена, который 16 марта в интервью телеканалу ABC утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Путина «убийцей».

Как известно, уже на следующий день Путин публично ответил на высказывание Байдена: «Кто как обзывается, тот так и называется».

13 апреля, как выяснили авторы книги, президенты созвонились и в ходе телефонного разговора Путин сказал, что «расстроен» словами Байдена.

По данным журналистов, американский президент объяснил, что его ответ «не был чем-то преднамеренным». «Мне задали вопрос. Я дал ответ. Интервью было посвящено совсем другой теме», — сказал он Путину.