Кремль отреагировал на отказ Турции признавать «выборы» в Крыму

В России сожалеют в связи с отказом Турции признать итоги выборов в Госдуму в Крыму и надеются, что позиция республики по этому поводу изменится, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС.

«Мы не приемлем такие заявления, и мы открыто об этом говорим нашим турецким коллегам, — прокомментировал Песков. —Тема Крыма — это тема, по которой наши позиции диаметральным образом расходятся».

В то же время он отметил, что Турция является партнером России и разногласия по некоторым вопросам не должны становиться препятствием для двусторонних отношений в целом.

Об отказе Турции признавать легальность российских выборов в Госдуму, проведенных в аннексированном Крыму, стало известно ранее 21 сентября. МИД страны заявил, что Анкара продолжает поддерживать территориальную целостность Украины и не признает незаконную аннексию Крыма.