Лавров и Шойгу откажутся от депутатских мандатов

Министры обороны и иностранных дел РФ Сергей Шойгу и Сергей Лавров, скорее всего, откажутся от мандатов депутатов Госдумы после победы партии «Единая Россия» на парламентских выборах в России, сообщили «Интерфаксу» три информированных источника, знакомых с ситуацией.

Также, по данным источников, не пойдет в Госдуму главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

Потенциально в нижней палате парламента могут оказаться глава фонда «Талант и успех» Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова, сказал один из источников.

Между тем, второй источник сказал «Интерфаксу», что депутатский мандат сохранит только Кузнецова.

Шойгу, Лавров, Проценко, Шмелева и Кузнецова составляли первую пятерку партии «Единая Россия» на выборах в Госдуму по федеральному округу.