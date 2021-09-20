Лавров и Шойгу откажутся от депутатских мандатов

20 сентября, 13:10

Министры обороны и иностранных дел РФ Сергей Шойгу и Сергей Лавров, скорее всего, откажутся от мандатов депутатов Госдумы после победы партии «Единая Россия» на парламентских выборах в России, сообщили «Интерфаксу» три информированных источника, знакомых с ситуацией.

Также, по данным источников, не пойдет в Госдуму главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

Потенциально в нижней палате парламента могут оказаться глава фонда «Талант и успех» Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова, сказал один из источников.

Между тем, второй источник сказал «Интерфаксу», что депутатский мандат сохранит только Кузнецова.

Шойгу, Лавров, Проценко, Шмелева и Кузнецова составляли первую пятерку партии «Единая Россия» на выборах в Госдуму по федеральному округу.

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Армения заявила, что готова начать контакты с Турцией

20 сентября, 12:42

Армения готова начать диалог с Турцией на высшем уровне, если начнутся эффективные контакты с официальными лицами Еревана и Анкары. Об этом в понедельник заявила корреспонденту ТАСС пресс-секретарь премьер-министра Армении Никола Пашиняна Мане Геворкян.

Накануне турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выразил свое мнение по поводу отказа премьер-министра Армении Никола Пашиняна предоставить Азербайджану Зангезурский коридор.

«Пашинян, с одной стороны, заявляет, что не намерен предоставлять Нахчыванский коридор, с другой — что желает встречи со мной. Если он хочет встречи с Тайипом Эрдоганом, ему следует предпринять определенные шаги. Турция открыта к переговорам, однако для проведения встречи собеседник должен продемонстрировать позитивный подход», — заявил политик.