Вице-премьер РФ заявил, что вопрос Зангезурского коридора через Армению не обсуждается

Вопрос о создании коридора через территорию Армении, который свяжет Азербайджан и Нахичеван, не обсуждается, заявил вице-премьер России Алексей Оверчук.
«Нет, не обсуждается. Обсуждается вопрос деблокирования экономических, транспортных связей в Закавказье», — заявил Оверчук журналистам в Ереване.
Накануне турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выразил свое мнение по поводу отказа премьер-министра Армении Никола Пашиняна предоставить Азербайджану Зангезурский коридор.
«Пашинян, с одной стороны, заявляет, что не намерен предоставлять Нахчыванский коридор, с другой — что желает встречи со мной. Если он хочет встречи с Тайипом Эрдоганом, ему следует предпринять определенные шаги. Турция открыта к переговорам, однако для проведения встречи собеседник должен продемонстрировать позитивный подход», — заявил политик.