Тегеран пытается сгладить недовольство Баку

Объявленная политика нового иранского правительства позволяет изменить внешнеполитический подход Ирана к Азербайджану и может включать такие меры, как завершение строительства железной дороги Решт-Астара, обеспечение развития многообещающего сотрудничество в банковской, энергетической, торговой сферах, взаимодействия на Каспийском море. Об этом, как пишет «Туран», говорится в статье бывшего посла ИРИ в Азербайджане Мохсена Пак Айина, опубликованной на сайте дипмиссии.

В то же время, как считает иранский дипломат, «некоторые трансрегиональные игроки, этноцентристы и связанные с ними СМИ в последние недели пытались создать недопонимание между двумя странами с целью ослабления отношений между ними».

«К сожалению, иногда некоторые немногие средства массовой информации Азербайджанской Республики, вставали на путь этой игры и действовали на руку врагам, публикуя недокументированные новости», — сетует дипломат.

При этом он пытается отрицать перевозки иранских грузовиков в Карабах.

«Проблема присутствия иранских грузовиков в Карабахском регионе, которую иранские власти неоднократно отрицали, является одной из уловок этих СМИ по ослаблению отношений между двумя странами. Большинство ссылок на эти повторяющиеся новости относятся к опубликованному в киберпространстве контенту, не имеющему доверия и не имеющему новостной ценности. Другими словами, цитирование неформальных и неправительственных каналов и пропаганда против отношений между двумя странами в основном вызывается недоброжелателями и не в пользу растущих отношений между двумя странами», — пишет Мохсен Пак Айин.

Позиции Исламской Республики Иран по проблеме Нагорного Карабаха, и особенно заявления Верховного лидера революции по этому поводу, полностью принципиальны и соответствуют международным стандартам и поддерживают территориальную целостность Азербайджана и демонстрируют волю Ирана к развитию отношений, подчеркивает Мохсен Пак Айин.

«Ожидается, что дружественное и братское правительство Азербайджанской Республики усилит свой контроль над средствами массовой информации страны и что обе стороны будут заботиться о дружественных отношениях между двумя государствами, чтобы не допустить нарушения стратегических отношений», — резюмирует дипломат.