МИД Азербайджана поздравил Чили

Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило в Twitter Чили в связи с Днем независимости.

«По случаю Дня независимости мы передаем наши искренние поздравления и наилучшие пожелания дружественному народу Республики Чили. Счастливого Дня независимости, Чили», — говорится в публикации.

On the occasion of the #IndependenceDay, we convey our sincere congratulations & best wishes to the friendly people of the Republic of Chile. 🇦🇿🇨🇱

Happy Independence Day, #Chile! pic.twitter.com/NAVH0Y5cRR

— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) September 18, 2021