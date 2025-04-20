Сегодня православные христиане в Азербайджане отмечают один из важнейших религиозных праздников – Пасху. В православных храмах столицы и других регионах страны прошли пасхальные службы.

Праздничное служба состоялась и в Кафедральном соборе Святых Жен-Мироносиц в Баку.

Епископ Бакинский и Азербайджанский Алексий в ходе беседы с журналистами отметил, что ежегодно православная церковь отмечает праздник святой Пасхи. «Этому дню предшествует 40-дневный пост, в котором православные христиане через воздержание от пищи, от злых дел, стремление к покаянию готовят себя к этому светлому дню Христово Воскресения. Христово Воскресение — это прежде всего победа жизни над смертью, победа Бога над дьяволом, победа добра над злом», — заявил епископ.

Поздравив от лица православной общины Азербайджана всех жителей страны, он отметил: «Желаю всем здоровья, добра, помощи от Всевышнего во всех добрых делах для того, чтобы наша страна процветала, чтобы над нами было мирное небо и в нашей стране торжествовала победа добра над злом».