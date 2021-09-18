Минобороны — об интенсивных занятиях по боевой подготовке минометных подразделений ВС Азербайджана

18 сентября, 16:30

В соответствии с планом боевой подготовки на 2021 год продолжаются интенсивные занятия по боевой подготовке с минометными подразделениями азербайджанской армии.

В ходе занятий выполняются задачи по занятию батареями огневых позиций и развертыванию командно-наблюдательного пункта, сообщили в Минобороне.

Минометные установки приводятся в указанные сроки в боевое положение, выполняются боевые стрельбы по плановым и незапланированным целям. Привлеченный к занятиям личный состав точным огнем уничтожает заданные цели.

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Армения четыре раза ударила «Искандерами» по Азербайджану, утверждает Амбарцумян

18 сентября, 09:46

Армения четыре раза использовала оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандеры» во время второй Карабахской войны. Об этом заявил армянский военный эксперт Ван Амбарцумян.

«Дважды они стреляли по Шуше, а еще дважды — в направлении Баку. Но ракеты были перехвачены и уничтожены азербайджанской стороной», — сказал Амбарцумян.

Говоря о 44-дневной войне, эксперт опроверг обвинения Еревана о том, что якобы Азербайджан бомбил Ханкенди и мирных жителей.

По его словам, если бы в Баку захотели, то запросто могли бы поразить «правительственные здания» на главной площади Ханкенди.

«Они могли бы поразить цели даже в Ереване. Что уже говорить про Карабах», — отметил он.