В Шуше впервые проходит День национальной музыки

18 сентября, 14:15

Сегодня в Шуше впервые проходит День национальной музыки.

Делегация, принявшая участие в мероприятии, посетила Дом народного артиста Бюльбюля и родник Натаван, а известные уроженцы Шуши возложили цветы к памятникам Натаван, Узеиру Гаджибейли и Бюльбюлю. Мероприятие, ежегодно отмечаемое в день рождения великого Узеира Гаджибейли, проходит в парке, где установлен его памятник, сообщает АПА.

Со вступительной речью выступил специальный представитель президента в Шуше Айдын Керимов.

Посол Азербайджана в России,народный артист Полад Бюльбюльоглу сказал, что Шуша возвращается к новой жизни. Он отметил, что в этом прекрасном месте проводятся Дни поэзии Вагифа, фестиваль Харыбюльбюль, восстанавливаются исторические и культурные памятники.

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Армения четыре раза ударила «Искандерами» по Азербайджану, утверждает Амбарцумян

18 сентября, 09:46

Армения четыре раза использовала оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандеры» во время второй Карабахской войны. Об этом заявил армянский военный эксперт Ван Амбарцумян.

«Дважды они стреляли по Шуше, а еще дважды — в направлении Баку. Но ракеты были перехвачены и уничтожены азербайджанской стороной», — сказал Амбарцумян.

Говоря о 44-дневной войне, эксперт опроверг обвинения Еревана о том, что якобы Азербайджан бомбил Ханкенди и мирных жителей.

По его словам, если бы в Баку захотели, то запросто могли бы поразить «правительственные здания» на главной площади Ханкенди.

«Они могли бы поразить цели даже в Ереване. Что уже говорить про Карабах», — отметил он.