Сегодня в Шуше впервые проходит День национальной музыки.
Делегация, принявшая участие в мероприятии, посетила Дом народного артиста Бюльбюля и родник Натаван, а известные уроженцы Шуши возложили цветы к памятникам Натаван, Узеиру Гаджибейли и Бюльбюлю. Мероприятие, ежегодно отмечаемое в день рождения великого Узеира Гаджибейли, проходит в парке, где установлен его памятник, сообщает АПА.
Со вступительной речью выступил специальный представитель президента в Шуше Айдын Керимов.
Посол Азербайджана в России,народный артист Полад Бюльбюльоглу сказал, что Шуша возвращается к новой жизни. Он отметил, что в этом прекрасном месте проводятся Дни поэзии Вагифа, фестиваль Харыбюльбюль, восстанавливаются исторические и культурные памятники.