В Минздраве назвали способ побороть страх перед вакцинацией



Какое воздействие оказывает коронавирус на психологическое здоровье людей? Как справиться с психологическими последствиями коронавируса? Как избавиться от страха перед вакцинацией от COVID-19? Как психологически подготовить наших детей не испытывать страх заразиться коронавирусом?

В эти и другие вопросы вносит ясность психолог Центра психического здоровья Министерства здравоохранения Айгюн Султанова.

— Какое воздействие оказывает коронавирус на психологическое здоровье людей?



— По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), по мере распространения пандемии коронавируса по всему миру, значительная часть населения, особенно из уязвимых групп (пожилые люди, лица, нуждающиеся в особом уходе, а также лица с нарушениями здоровья) испытывают чрезмерное беспокойство, напряженность и страх.

С точки зрения социально-психического здоровья, на сегодняшний день основным психологическим воздействием пандемии является усиление стресса или беспокойства.

При введении дополнительных мер по ужесточению режима особого карантинного режима наблюдается негативное воздействие на распорядок дня, психическое состояние и образ жизни многих людей. В такой ситуации среди граждан учащаются случаи сниженной коммуникативной активности и депрессивного расстройства.

— Как справиться с психологическими последствиями коронавируса?



— Есть пособие ВОЗ «Основные психосоциальные навыки» о том, как справиться с психологическими последствиями коронавируса, где выдвинуто несколько предложений, которые в период пандемии помогут вам управлять стрессом в повседневной жизни. Ниже представлены некоторые рекомендации из вышесказанного пособия:

Будьте в курсе самой свежей и достоверной информации о COVID-19. Во избежание заражения коронавирусной инфекцией соблюдайте меры предосторожности. В случае необходимости, «отдохните» от новостей о COVID-19;

Питайтесь правильно, уделяйте внимание качественному сну и ежедневным физическим упражнениям;

Ежедневно выполняйте работу, которая приносит вам душевное удовольствие и является значимой для вас (например, искусство, чтение, совершение молитвы, общение с друзьями);

Обязательно уделяйте внимание и время своим родным и близким, позвоните им и узнайте о состоянии их здоровья.

Помимо этого, занимайтесь деятельностью, которая помогает расслабиться. Это могут быть методы, которыми пользуетесь в настоящее время или использовали в прошлом. Вы также можете попробовать следующее:

сделать глубокий вдох, а затем спокойный выдох (дыхательная гимнастика);

проводить растягивающие упражнения, направленные на расслабление мышц.

— В связи с открытием школ, как психологически подготовить наших детей не испытывать страх заразиться коронавирусом?



— Согласно статистическим данным, у детей вероятность заразиться ниже, и даже при заражении, в целом, болезнь протекает в легкой форме. Несмотря на это, в школах также следует полностью соблюдать правила личной гигиены. Главное здесь — не запугивать детей, а доступным образом объяснить им важность соблюдения этих правил. Так, для здорового психического благополучия дети должны знать, что они всегда защищены и находятся в безопасной среде.

— Как избавиться от страха перед вакцинацией от COVID-19?

— Для того, чтобы избавиться от страха перед вакцинами, сначала следует исследовать причины этого страха. Например, некоторые люди думают, что вакцины против COVID-19 вызывают бесплодие, миокардит, инсульт и другие заболевания. Однако не исследуются, были ли у людей вышесказанные заболевания до вакцинации.

Еще одно распространенное заблуждение — это «Теория заговора». Некоторые люди опасаются, что им сделают чипирование через прививки от коронавируса, тем самым они будут легко управляемы. Однако эта теория полностью лишена логики и здравого смысла. На самом деле, человеческий мозг очень сложный орган. Он включает около 100 миллионов нейронов (активных клеток мозга) и 1 триллион синапсов (соединений между нейронами), отвечающих за мышление, поведение и др. К тому же, просто невозможно разработать программу со столь сложной структурой.

Некоторые считают, что вакцина «не работает». Они утверждают, что вакцинация не снижает риск заражения COVID-19. Однако следует знать, что вакцины не являются гарантией от заражения, при этом вакцинированные лица имеют более низкий риск тяжелого течения заболевания или смерти в результате COVID-19. В то же время, у людей совершенно разная индивидуальная чувствительность к вакцине, и, в целом, некоторые вакцины имеют краткосрочную, а некоторые — долгосрочную эффективность.

— Некоторые граждане говорят: «Я недавно вылечился от COVID-19. Зачем мне делать прививки?» Хотелось бы узнать ваше мнение по этому поводу.

— На самом деле, в их словах есть большая доля правды, ведь от них требуется не наличие COVID-паспорта о вакцинации, а «Иммунного сертификата», который действителен на протяжении 6 месяцев.

Некоторые люди, ввиду весьма противоречивой информации, которую они слышат, не хотят проходить вакцинацию. Это связано с тем, что иногда высказывания некоторых врачей или общественных деятелей о вакцинации бывают противоречивыми. Бывают даже те, у которых высказывания пугающего характера.

Однако следует отметить, что эти высказывания является их личным, то есть субъективным мнением, без каких-либо научно обоснованных доказательств.

Считаю, что следует всегда доверять только официальным источникам информации. Так, эти источники не распространяют ложную информацию, которая может ввести население в заблуждение, и тем самым подрывая свой статус. Информация, предоставленная соответствующими структурами, достоверна и основана на последних научных исследованиях в этой области.