Эволюция политического диалога

9 сентября прошла очередная встреча руководителей политических партий, которая, подчеркнем, была проведена по инициативе Администрации Президента. Для справки отметим также и название данного мероприятия: «Политические партии: Победа, новая реальность и диалог». Только одно название уже говорить о том, что власть обособляет значимость политических партий, делая их причастными ко всем успехам государства. Считаю, что это реальный шаг власти в направлении углубления демократических традиций в политических отношениях между всеми субъектами политического процесса.

Надеюсь, наши ВУЗ-ы фиксируют такого рода государственные инициативы. Анализ подобных мероприятий в будущем, как раз и может стать прикладной основой национальной политической мысли. Эти мероприятия должны стать темой семинаров и открытых обсуждений. Благодаря им мы можем надеяться на формирование адекватного восприятия всего того, что происходит на политической авансцене нашей страны. Просто преступно отдавать данный процесс, т.е. процесс формирования политического мировоззрения молодого поколения, бесконтрольному интернету.

Ограничиваясь форматом публицистической статьи, отметим всего лишь несколько знаковых эпизодов из риторики руководителей политических партий, выступающих на вышеотмеченном мероприятии. Руководители партий практически единогласно отмечают значимость инициатив подобного рода. Это говорит о том, что есть четкое представление о необходимости в диалоге. Диалог приобретает статус социо-политической ценности. Политические активисты отмечают, что диалог представляет собой некий механизм, который позволяет избежать острых углов. Диалог позволяет быть услышанным. Иными словами, инициация политического диалога – это не только демократический шаг власти, это шаг в сторону полноправного партнерства и сотрудничества.

В контексте эволюции взглядов по отношению к диалогу хотелось бы особо отметить также и иную мысль, которая была озвучена во время встречи. Радует, что у руководителей партий существует понимание того, что углубление диалога неизбежно приведет к качественным преобразованиям. Эти преобразования могут стать гарантом развития страны в целом. Тем самым можно предположить, что политический диалог, как раз и есть механизм осуществления политических реформ, о которых неоднократно анонсировал сам глава государства.

Не скрою, меня лично порадовало, что представители политических партий затронули также тему политической культуры. Согласитесь, что политическая культура является неким индикатором состояния политических процессов, которые протекают в каждой конкретной стране. Да, избежать демагогии в политике практически невозможно, но предотвратить эмоциональные манипуляции можно и даже нужно. Тот факт, что представители партий затронули данную особенность «интернет монологов» наших радикалов дарит надежду. Может быть, мы когда-нибудь, да и станем свидетелями эволюции политического сознания наших политико-общественных активистов, может быть, мы когда-нибудь все же будем свидетелями профессиональных дискуссий? Конечно, там, где нет мысли, эмоции доминируют.

Активное участие наших партий в подобных инициативах власти также косвенно указывает на понимание неминуемости трансформации методологического аппарата ведения политической борьбы. Иными словами, это может привести к формированию более профессиональных отношений в политике. Обособления фактора профессионализма в политике является качественно значимым шагом в укреплении демократических традиций. Ко всему прочему, профессионализм может сформировать естественный иммунитет на любые проявления ограниченности политических радикалов.

Иным ценностным проявлением политического диалога является укрепление партийной демократии. Соглашусь, что партийная демократия не является гарантом углубления демократических традиций, но она создает предпосылки для данного процесса. Более того, партийная демократия делает политику доступным видом деятельности. Максимальная вовлеченность населения в политические процессы, как раз и является одним из основных признаков прямой демократии.

Кроме того, политический диалог создает необходимые предпосылки для формирования духа здоровой конкуренции в сфере политических отношений. Слушая комментарии участников выше отмеченной встречи, понимаешь, что в стране постепенно формируется опыт дискуссионного оппонирования. Данный фактор позитивно отражается не только на индивидуальном профессиональном уровне наших политиков, но и может повысить международную конкурентоспособность этих политиков. Согласитесь, что отчасти именно из-за этого фактора мы долгие годы проигрывали в информационной войне, а создаваемый политический продукт оставался для внутреннего применения.

Развивая данный контекст, отметим, что во время мероприятия была подчеркнута значимость консолидации всех существующих потенциалов в борьбе с армянскими информационными провокациями. Таким образом, политический диалог можно отождествлять с таким понятиями как гражданская и общенациональная солидарность. Нельзя забывать о том, что каждая политическая партия представляет собой еще и объединение специалистов.

Даже такой, «фрагментальный» анализ позволяет утверждать, что политический диалог имеет созидательное содержание. Следовательно, все те, кто выступает против диалога и пытается всячески уклонить иных, преследуют цель разрушительного характера. Посеять в общественном сознании граждан страны зерно сомнения и способствовать процессу деинтеграции всего общества – являются стратегической целью всех тех, кто агрессивно выступает против диалога.

Асиф Габиль