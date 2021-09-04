Ученые: Коронавирус старит почки на десятилетия

4 сентября, 15:12

Перенесенный коронавирус может сказываться на почках и эти последствия могут сохраняться всю жизнь, нанося серьезный ущерб функционированию этого органа, сообщает The New York Times со ссылкой на исследование группы американских ученых из Сент-Луиса.

В исследовании приняли участие 89,2 тыс. людей, у которых диагностировали COVID-19 с 1 марта 2020 года по 15 марта 2021 года. Также ученые использовали данные 1,6 млн человек, которые не болели COVID-19.

В итоге в период от одного до шести месяцев после заражения люди с COVID-19 были более подвержены снижению функции почек (на 35%), чем те, у кого коронавирус не обнаружили. «Люди, пережившие первые 30 дней CОVID, подвергаются риску развития почечной недостаточности», — цитирует газета нефролога и доцента Медицинской школы при Университете Вашингтона Зияда Аль-Али, который является одним из авторов исследования.

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СМИ: Пашинян поручил заняться подготовкой мирного соглашения с Азербайджаном

4 сентября, 11:04

В Армении ведется активная работа в связи с подготовкой к подписанию мирного соглашения с Азербайджаном. Об этом, как передает Minval.az, сообщила ереванская газета «Паст».

«В эти дни в аппарате правительства, особенно в Министерстве иностранных дел, ведется довольно активная работа в связи с подготовкой к подписанию мирного соглашения. По поручению Никола Пашиняна, специалисты МИД совместно с аппаратом правительства в последние дни проводят углубленные исследования, пытаясь найти прецеденты для такого документа, а также подготовиться к возможным переговорам перед подписанием. Процесс осуществляется с ведома и при участии Кремля, и первые обсуждения документа могут начаться в октябре», — отмечает издание.