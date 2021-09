МИД Азербайджана соболезнует Ирану

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Ирану в связи с ДТП.

Соответствующая публикация размещена на официальной странице МИД в Twitter.

«Глубоко опечалены известием о ДТП с участием автобуса в иранской провинции Курдистан. Выражаем соболезнования семьям погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», – говорится в публикации.

Very saddened to hear news on minibus crash in Kordestan region of #Iran. We express our condolences to the families of those killed as a result of deadly accident and wish speedy recovery to the injured. @IRIMFA_EN

— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) September 2, 2021