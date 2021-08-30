Афганистан: что будет после 31 августа?



В Афганистане, в Кабульском аэропорту, нарастает напряжение. Обстановку осложнила и серия кровавых терактов. Есть риск, что еще более масштабные инциденты произойдут после объявленного талибами дедлайна: 31 августа — это крайний срок вывода иностранных войск и выезда граждан других государств из Кабула. Более того, активное сопротивление сил Ахмада Масуда в Панджшерском ущелье — явный признак неустойчивости новой власти. Как будет складываться ситуация в Кабуле после 31 августа? Продолжит ли сопротивление новый1 «панджшерский лев» Ахмад Масуд? Наконец, будут ли установлены контакты между правительством талибов и Азербайджаном?

По мнению профессора Казахстанско-Немецкого университета, казахстанского политолога Рустама Бурнашева, если США и их партнеры не успеют завершить эвакуацию до 31 августа, то они получат дополнительное время. Как отметил эксперт в беседе с Minval.az, в настоящее время жесткость в позиции движения «Талибан» связана только со стремлением получить дополнительные преференции со стороны США как в рамках переговорного процесса по дальнейшему устройству Афганистана, так и в вопросах экономической помощи.

Ситуация с Ахмадом Масудом и его сторонниками, по его мнению, остается неопределенной. При этом, вероятнее всего, она сдвинется в сторону переговоров и поиска компромисса как минимум до середины осени, когда, как показывает предыдущий опыт афганского конфликта, активные боевые действия приостанавливаются.

«Очевидные и подтвержденные партнеры нового правительства Афганистана, какой бы формат оно ни приняло, на настоящий момент — это Пакистан и Китай. Какое-либо взаимодействие с другими странами будет зависеть от формата афганского правительства и идеологии, которой оно будет придерживаться», — отметил казахский политолог.

В свою очередь, таджикский журналист и эксперт по Афганистану Фахраддин Холбек также считает, что после 31 августа ничего особенного происходить не будет, талибский дедлайн по эвакуации иностранных граждан или афганцев с паспортами иностранных государств будет продлен, хотя, возможно, и будут введены какие-то ограничения.

По мнению эксперта, тут стоит обратить внимание на то, почему-то в Кабульском аэропорту сосредоточено такое количество американских военных.

«Было заявлено, что они находятся якобы для того, чтобы эвакуировать граждан США, но можно подозревать, что есть и другие планы. Я сомневаюсь, что эти силы покинут Афганистан, а сейчас, после теракта в Кабуле, этот контингент будет, возможно, еще и усилен. Нам не известны подробности договора между талибами и США, заключенного в феврале 2020 года», — отмечает Холбек.

По его мнению, существуют тайные пункты официального соглашения. И тот факт, что американцы передали талибам все вооружение афганской армии, свидетельствует, что между талибами и армией США в будущем может быть важный, продуктивный союз и сотрудничество.

«Отсюда и 6 тысяч американцев, посланных, якобы, для эвакуации своих граждан. Это повод, чтобы снова вернуться в Афганистан и иметь здесь военное присутствие. Я не думаю, что на тот момент, когда эти силы прибыли в Афганистан, в стране оставалось так уж много американцев. И то, что талибы всерьез поставили дедлайн тем, кто отобрал у них власть в 2001 году – это немного смешно. Отсюда и ответ на вопрос, почему США вернули своих военных в Афганистан. 6 тысяч — это почти то же количество военных, которые находятся на российской 201-ой военной базе в Таджикистане», — отметил таджикский эксперт.

По его словам, на днях состоялась встреча главы ЦРУ и лидера талибов, где, по его мнению, закреплялись договоренности по Афганистану. И как ни странно, теракт в Кабуле очень хорошо ложится в эту схему, полагает наш собеседник. Как отмечает Холбек, то, что в Кабуле произойдут теракты, были известно за несколько дней до взрывов. В соцсетях несколько суток гуляло сообщение «Исламского государства Хорасан» о предстоящем теракте. Также вызывает интерес почти мгновенная реакция Джо Байдена на происшедшее.

Что касается противостояния в Панджшерском ущелье сил Фронта Национального сопротивления во главе с Ахмадом Масудом с «Талибаном», то, как бы оно не завершилось, это все равно станет началом конца движения «Талибан», считает эксперт.

«Сохранения Паджшера как единственной провинции Афганистана в качестве центра противостояния талибам – это практически общечеловеческая миссия, это то, в чем нуждается не только Афганистан, а весь мир. «Талибан» – это не афганцы, как хотят их иногда представить. Об этом говорят факты, те же документы, которые находят у погибших членов движения силы сопротивления антиталибской коалиции. Судя по этим документам, большинство из них – это иностранные граждане, в первую очередь – граждане Пакистана», — отмечает таджикский эксперт.

По мнению Холбека, талибы – это прокси-сила, пакистанская группировка, состоящая из афганцев-пуштунов.

«Пуштуны-афганцы, конечно, присутствуют в рядах движения «Талибан» и в сети Хаккани – этих двух, тесно связанных между собой, экстремистских движений, но более 50 процентов в них составляют афганцы – граждане Пакистана. Поэтому движение «Талибан» не имеет популярности среди непуштунского населения Афганистана, которое никогда не примет власть «Талибана». Могу заверить вас, что противостояние в Панджшере — это только начало, и скоро мы увидим появление новых очагов сопротивления «Талибану». Даже многие пуштуны не согласны с «Талибаном»», — отмечает эксперт.

По его мнению, то, что «Талибан» так успешно пришел к власти в Афганистане, безусловно, связано с поддержкой со стороны США плана «несопротивления талибам», и вполне ясно, что перед Рамазаном между американцами и талибами было заключено соглашение, что США будут передавать «Талибану» и вооружение, и власть, и все территории. Также в этом есть и роль Ирана, который не позволил что подконтрольным ему отрядам шиитов-хазарейцев развернуть своё сопротивление «Талибану».

«У меня есть точные источники в рядах антиталибских сил из города Бамиан, где находятся тысячи боевиков антиталибских коалиций. И они сообщают, что все территории в этом регионе Афганистана были переданы под власть «Талибана» по ряду договоренностей и не без помощи иранских властей. Так что тот факт, что практически без боя почти все провинции Афганистана перешли под власть талибов, является, в первую очередь, хорошо организованной провокацией США», — обрисовал ситуацию таджикский эксперт.

Однако противостояние в Панджшере, по его мнению, может серьезно подорвать положение талибов. Там сосредоточены серьезные, подготовленные силы, профессиональные бойцы, готовые воевать годами. И талибы, по его словам, прекрасно понимают, что вторжение в Панджшер может стать для них настоящей братской могилой.

«Ряд моджахедских группировок в Афганистане, особенно шиитского толка, а также суннитские группировки, с симпатией относятся к Азербайджану, и если ваша страна станет для «Талибана» приоритетом в сфере наведения политических и экономических «мостов», я буду только рад. Но подчеркну еще раз: талибы не представляют собой устойчивую власть в Афганистане. Если вы внимательно изучите хронику талибского Афганистана с 1996 по 2001, вы будете сильно удивлены, насколько провальными были годы их правления. Среди них нет специалистов ни банковском секторе, ни в управлении экономикой, ни в политике. Талибы – это всего лишь «роботизированная», а совсем не интеллектуальная сила, под знаменем ислама, осуществляющая определенные задачи, но не несущая ничего положительного региону», — резюмировал Фахраддин Холбек.

Вадим Мансуров